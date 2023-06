Honduras

Il 20 giugno almeno quarantuno donne sono morte a causa degli scontri tra bande rivali e un incendio in una prigione femminile a nord della capitale Tegucigalpa. L’incendio è stato appiccato da alcune detenute durante gli scontri. La presidente Xiomara Castro ha denunciato un “assassinio mostruoso” e sostituito il ministro della sicurezza Ramón Sabillón con il generale Gustavo Sánchez, che occupava l’incarico di capo della polizia.

Stati Uniti

Hunter Biden, figlio del presidente Joe Biden, ha raggiunto il 20 giugno un accordo preliminare con i procuratori federali per dichiararsi colpevole di due reati minori di evasione fiscale e dell’acquisto di un’arma da fuoco nel 2018 nonostante i problemi di dipendenza dalla cocaina. Se l’accordo sarà approvato da un giudice federale, Hunter Biden potrà evitare la prigione.

Francia

Il 20 giugno la polizia ha perquisito la sede del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi del 2024 nell’ambito di due inchieste per corruzione, avviate rispettivamente nel 2017 e nel 2022. Le inchieste riguardano l’uso scorretto di fondi pubblici e conflitti d’interesse nell’attribuzione degli appalti pubblici per la costruzione delle opere.

Israele-Palestina

Il 20 giugno due palestinesi hanno aperto il fuoco in una stazione di servizio adiacente alla colonia ebraica di Eli, in Cisgiordania, uccidendo quattro cittadini israeliani e ferendone altri quattro. Poco dopo gli assalitori sono stati uccisi. Il 21 giugno l’esercito israeliano ha annunciato di aver arrestato tre persone in un’operazione nel villaggio di Ourif, in Cisgiordania, da cui provenivano gli autori dell’attacco.

Sudafrica-Ruanda

L’avvocato Juan Smuts ha affermato il 20 giugno che Fulgence Kayishema, arrestato il mese scorso in Sudafrica per il suo ruolo nel genocidio del 1994 in Ruanda, chiederà asilo politico. La mossa potrebbe ritardare di anni la sua estradizione in Ruanda. Kayishema è accusato di aver partecipato all’omicidio di più di duemila persone che si erano rifugiate nella chiesa di Nyange nell’aprile 1994. Circa 800mila persone tra tutsi e hutu moderati morirono nel genocidio.

Giappone

Il 21 giugno un rapporto parlamentare sulla sterilizzazione forzata di 16.500 persone tra il 1948 e il 1996 è stato contestato da Koji Niisato, un avvocato che rappresenta le vittime, in quanto omette le responsabilità del governo. Le sterilizzazioni furono condotte in base a una legge in vigore all’epoca che autorizzava i medici a praticarle su persone che soffrivano di “deficit mentali ereditari” per evitare “una discendenza di bassa qualità”. Nel 2019 il parlamento aveva fissato un risarcimento di 3,2 milioni di yen (20.700 euro) a persona, una cifra considerata insufficiente dagli avvocati delle vittime.