Grecia

Il partito conservatore Nuova democrazia, guidato dal primo ministro uscente Kyriakos Mītsotakīs, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi (158 su 300) nelle elezioni legislative del 25 giugno. Rispetto alle elezioni del mese scorso, si è votato con un sistema elettorale diverso che prevede un premio di maggioranza. Nuova democrazia ha ottenuto il 40,56 per cento dei voti, contro il 17,84 per cento della formazione di sinistra Syriza. Mītsotakīs ha annunciato varie riforme, tra cui un aumento dei salari e assunzioni nella sanità pubblica.

Ucraina-Russia

Il 26 giugno il sindaco di Mosca Sergej Sobjanin ha annunciato la revoca delle restrizioni legate “all’operazione antiterrorismo” proclamata nella regione della capitale per fronteggiare la rivolta del gruppo paramilitare Wagner. Dopo la rinuncia alla rivolta il Cremlino ha fatto sapere che il capo del gruppo Evgenij Prigožin non sarà processato e potrà trasferirsi in Bielorussia. Gli eventi degli ultimi giorni non sembrano aver modificato la situazione sul campo nell’est e nel sud dell’Ucraina.

Sierra Leone

Il 24 giugno gli elettori sono andati alle urne per delle elezioni presidenziali e legislative caratterizzate da un alto tasso di partecipazione. Il presidente Julius Maada Bio, 59 anni, del Partito del popolo della Sierra Leone (Slpp), punta a ottenere un secondo mandato di cinque anni. Il suo principale sfidante è Samura Kamara, 72 anni, della formazione All people’s congress (Apc). I risultati saranno annunciati nei prossimi giorni.

Guatemala

È il corso lo spoglio dei voti del primo turno delle elezioni presidenziali e delle elezioni legislative del 25 giugno. Il tasso d’astensione è stato superiore al 45 per cento, mentre il 17 per cento dei partecipanti ha annullato il voto e il 7 per cento ha votato scheda bianca. Secondo i risultati parziali, tra i ventidue candidati è in testa la socialdemocratica Sandra Torres con circa il 15 per cento dei voti. Il presidente uscente Alejandro Giammattei (destra) non poteva ricandidarsi.

Honduras

Il 25 giugno la presidente Xiomara Castro ha proclamato il coprifuoco nella città di Choloma, nel nord del paese, dove il giorno prima tredici persone erano state assassinate durante una festa di compleanno. Il massacro è stato attribuito a un commando armato reclutato da un gruppo di narcotrafficanti.

Australia-Russia

Il 26 giugno l’alta corte di Canberra ha respinto un ricorso della Russia contro la decisione di vietare, per motivi di sicurezza nazionale, la costruzione di una nuova ambasciata russa vicino all’edificio del parlamento australiano. Il governo australiano potrà ora procedere al sequestro del sito. Mosca aveva acquistato il terreno nel 2008 e ricevuto l’autorizzazione a costruire l’ambasciata nel 2011.