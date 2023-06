Russia

Il presidente Vladimir Putin ha tenuto un discorso in tv il 26 giugno in cui si è presentato come il garante della pace in Russia, dicendo di aver evitato un bagno di sangue. È stata la prima volta che Putin ha parlato in pubblico, dopo la ribellione della milizia Wagner. “Fin dall’inizio sono state prese decisioni su mie dirette istruzioni per evitare uno spargimento di sangue” , ha affermato il presidente russo, che ha accusato l’Ucraina e l’occidente di avere auspicato “un simile esito fratricida”.

Sudan

Il 26 giugno le forze paramilitari di supporto rapido (Rsf), in guerra con l’esercito regolare sudanese da metà aprile, hanno annunciato una “vittoria nella battaglia per il controllo del quartier generale della polizia” nella capitale, Khartoum. Nella battaglia sono morti almeno 14 civili. L’occupazione ha permesso di prendere il controllo anche di armi e munizioni.

Cina

Il giornalista finanziario Wu Xiaobo è stato sospeso il 26 giugno dai social media per aver parlato della crisi finanziaria cinese, paragonando i problemi economici del paese alla grande depressione del 1929. L’account Weibo di Wu, che ha 4,7 milioni di follower, “è attualmente sospeso a causa della violazione delle leggi e dei regolamenti pertinenti”. I gestori di Weibo – una piattaforma simile a Twitter – hanno dichiarato di aver bloccato tre utenti per aver “diffuso calunnie sulla situazione dei mercati” e “gonfiato il tasso di disoccupazione” nel paese.

Stati Uniti

I mezzi d’informazione statunitensi hanno ottenuto e pubblicato il 27 giugno una registrazione audio in cui l’ex presidente Donald Trump ammette di aver sottratto un documento riservato. Nella registrazione si può ascoltare Trump sfogliare delle carte e dire: “Questi sono i documenti” e “questo è altamente riservato”. Trump è accusato di avere portato con sé documenti riservati dopo aver lasciato la Casa Bianca, ma si è dichiarato innocente.

Siria

Una nuova inchiesta della Bbc e della rete di giornalismo investigativo Occrp pubblicata il 27 giugno ha mostrato collegamenti diretti fra trafficanti di captagon, una droga chiama “cocaina dei poveri”, e componenti di spicco delle forze armate siriane e della famiglia del presidente Bashar al Assad. Il captagon è una droga sintetica ottenuta da un derivato dell’anfetamina.

Paesi Bassi

Il museo Hermitage di Amsterdam ha annunciato il 26 giugno che cambierà nome, un anno dopo aver interrotto i legami con il museo omonimo di San Pietroburgo a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Il nome cambierà in H’art museum a partire da settembre, in quello che è stato definito un “nuovo inizio”. Il museo di Amsterdam ha inoltre annunciato una nuova collaborazione con il British museum di Londra, il centro Pompidou di Parigi e lo Smithsonian american art museum di Washington.

Ambiente

Secondo un rapporto del World resources institute pubblicato il 27 giugno, nel 2022 sono stati tagliati 4,1 milioni di ettari di foresta vergine tropicale, pari a un aumento del 10 per cento rispetto al 2021. Il paese più colpito dalla distruzione di queste aree cruciali per la biodiversità e l’assorbimento di anidride carbonica è il Brasile, con una superficie persa pari al 43 per cento del totale, mentre l’Indonesia ha invertito la rotta e ha ridotto la perdita di foreste rispetto agli anni precedenti.