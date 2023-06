Un’energia non così pulita

Per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, il Pnrr punta sull’energia prodotta da biomassa. Eppure in Lombardia, dove c’è il maggior numero di impianti a biogas, agricoltori e cittadini protestano da tempo. La mancanza di una legislazione chiara, infatti, ha favorito la nascita di grandi monocolture che servono solo a produrre energia e hanno un impatto negativo sui territori.

Russia

Tre lezioni dalla crisi innescata da Prigožin

L’iniziativa della Wagner ha messo in seria difficoltà il presidente Vladimir Putin.

Settegiorni in Europa

Naufragio in Grecia, Oslo guadagna sull’Ucraina

Il notiziario sulla vita degli europei della tv franco-tedesca Arte.

Scienza

Le notizie della settimana

La più grande tempesta di fulmini mai registrata, l’Europa è il continente che si riscalda più velocemente, la storia geologica di Mercurio.

Sesso

Aspettative matrimoniali

“Mi sono sposata nel 2001. La vita sessuale andava tutto sommato bene. Poi nel 2017 tutto si è inceppato”.

Fotografia

Ritorni a Beirut

Una mostra ad Alessandria raccoglie tutti i viaggi a Beirut di Gabriele Basilico, dal 1991 al 2011.

Dall’archivio

Per tornare umani

Nel momento di suo massimo successo lo scrittore Andrew Sullivan decide di abbandonare il rumore dei social network e rifugiarsi nel silenzio.