Ucraina

È salito a 12 morti, tra cui tre bambini, il bilancio dell’attacco missilistico russo avvenuto la sera del 27 giugno nella città di Kramatorsk, nella regione orientale di Donetsk. Almeno 61 i feriti, tra cui la scrittrice ucraina Victorija Amelina e tre cittadini colombiani che si trovavano con lei nel ristorante: lo scrittore Héctor Abad Faciolince, la giornalista Catalina Gómez e l’ex commissario per la pace del governo di Bogotá Sergio Jaramillo.

Russia

Il generale Sergej Surovikin, capo delle forze aerospaziali russe ed ex comandante supremo di Mosca per le operazioni in Ucraina, sembra essere “scomparso” nel nulla e dal 24 giugno non ha più fatto alcuna apparizione pubblica. Surovikin è sospettato di essere stato a conoscenza dei piani di rivolta del capo della Wagner, Evgenij Prigožin. Secondo il quotidiano britannico The Guardian, il generale potrebbe essere stato arrestato. Intanto il 28 giugno è arrivato a Mosca l’inviato di papa Francesco, il cardinale Matteo Zuppi: dopo aver incontrato il consigliere del Cremlino Yuri Ușakov, il 29 giugno incontrerà la commissaria per i diritti dei bambini e il patriarca Kirill.

Francia

Il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato un’unità di crisi interministeriale per la mattina del 29 giugno dopo le nuove violenze scatenate dalla morte di un ragazzo di 17 anni, ucciso due giorni prima a Nanterre da un agente di polizia, durante un controllo stradale. Il ministro dell’interno ha annunciato che 150 persone sono state arrestate. Numerose proteste si sono svolte nella capitale e in altre grandi città come Lione e Tolosa.

Canada

Il 28 giugno sono arrivati al molo di St. John’s, nella provincia di Terranova e Labrador, i detriti del sommergibile Titan recuperati dalla nave Horizon Arctic. Questi reperti saranno ora trasportati negli Stati Uniti per ulteriori analisi, ha dichiarato la guardia costiera canadese. Intanto proseguono le indagini sulla catastrofica implosione del Titan, che aveva perso il contatto con la sua nave madre il 18 giugno, poco dopo aver cominciato la discesa verso il relitto del Titanic. I cinque uomini a bordo sono morti.

Messico

Otto persone sono state uccise e una è rimasta ferita il 28 giugno in una sparatoria a Guachochi, nello stato settentrionale di Chihuahua. Il conflitto a fuoco ha avuto luogo in una remota zona montuosa attraverso cui passa il traffico di droga verso gli Stati Uniti. Lo scontro è avvenuto tra cellule rivali del cartello di Sinaloa, una delle più potenti organizzazioni di narcotrafficanti del paese. Secondo la stampa locale, gli scontri armati sono in aumento da diverse settimane nella regione, e molte famiglie sono fuggite da Guachochi, che conta circa 14.500 abitanti.

Svezia

Il 28 giugno, giorno della festa islamica dell’Eid al Adha, un uomo ha strappato e bruciato una copia del Corano davanti alla moschea centrale di Stoccolma. L’azione dimostrativa, che non ha suscitato reazioni tra la comunità musulmana locale, rischia di irritare la Turchia nel momento in cui la Svezia si appresta a entrare nella Nato, dato che che la polizia svedese aveva concesso l’autorizzazione a svolgere la protesta.

Spazio

Il 29 giugno cominciano i voli spaziali commerciali della Virgin galactic, l’azienda fondata nel 2004 dal miliardario britannico Richard Branson. L’equipaggio è formato da tre italiani dell’Aeronautica militare e del Consiglio nazionale delle ricerche, che viaggeranno insieme a un astronauta istruttore della Virgin galactic. La missione Galactic 01, della durata di 90 minuti, decollerà dallo Spaceport America, nel New Messico, ed effettuerà diversi esperimenti scientifici suborbitali, ha dichiarato l’azienda in un comunicato.