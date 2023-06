Francia

Nella notte tra il 29 e il 30 giugno 667 persone sono state arrestate in varie città del paese nel corso delle violenze innescate dalla morte di un ragazzo di diciassette anni, ucciso il 27 giugno da un poliziotto durante un controllo stradale a Nanterre, alla periferia di Parigi. Quasi 250 poliziotti sono rimasti feriti. Il 29 giugno il poliziotto che ha aperto il fuoco contro il ragazzo è stato incriminato per omicidio volontario.

Regno Unito

Il 29 giugno la corte d’appello di Londra ha dichiarato illegale un piano del governo che prevede la deportazione in Ruanda dei migranti irregolari che arrivano nel paese. Secondo la corte, il Ruanda non può essere considerato un paese sicuro per i migranti perché “potrebbero essere rispediti nei paesi d’origine ed essere vittime di persecuzioni e trattamenti disumani”. Il governo guidato da Rishi Sunak ha annunciato un ricorso alla corte suprema.

Austria

La polizia ha condotto il 29 giugno un’operazione contro un gruppo di motociclisti di estrema destra, arrestando sei persone e sequestrando un centinaio di armi da fuoco, migliaia di munizioni e del materiale neonazista, oltre a cocaina, marijuana e anfetamine. L’operazione è stato condotta negli stati federati dell’Alta Austria e della Bassa Austria, nel nord del paese.

Grecia

Il 29 giugno Alexis Tsipras, leader del partito Syriza, la principale formazione di sinistra del paese, si è dimesso in seguito alla sconfitta subita nelle elezioni legislative del 25 giugno (Syriza ha ottenuto appena il 17,84 per cento dei voti). Tsipras, che guidava il partito dal 2009, è stato primo ministro tra il 2015 e il 2019.

Svezia-Turchia-Iraq-Marocco

Il 29 giugno il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha contestato duramente la Svezia, sostenendo che “insultare i musulmani non ha niente a che fare con la libertà d’espressione”. Il giorno prima un cittadino iracheno aveva bruciato una copia del Corano davanti alla principale moschea di Stoccolma nel corso di una manifestazione autorizzata dalla polizia. A Baghdad, in Iraq, decine di persone hanno dato l’assalto all’ambasciata svedese, mentre il Marocco ha richiamato il suo ambasciatore a Stoccolma.

Israele

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato il 29 giugno, nel corso di un’intervista all Wall Street Journal, di aver rinunciato a un elemento chiave del suo progetto di riforma giudiziaria, che negli ultimi mesi ha causato un grande movimento di protesta. Si tratta della clausola derogatoria, che avrebbe permesso al parlamento di annullare a semplice maggioranza le decisioni della corte suprema.

Stati Uniti

Il 29 giugno la corte suprema ha revocato la cosiddetta discriminazione positiva nelle università, una serie di misure il cui obiettivo è favorire l’ammissione degli studenti non bianchi in modo da ridurre le disuguaglianze. Secondo i sei giudici conservatori, il programma è contrario alla costituzione. Le misure di discriminazione positiva erano considerate una delle grandi conquiste del movimento per i diritti civili degli anni sessanta. Il presidente Joe Biden si è detto in “forte disaccordo” con la decisione della corte.