Lituania

L’11 luglio, nel primo giorno del vertice della Nato in corso a Vilnius, i paesi membri si sono impegnati a dedicare alla spesa militare almeno il 2 per cento del pil. Al vertice parteciperà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, che ha definito “assurda” la mancata formulazione di un calendario per l’adesione dell’Ucraina all’alleanza atlantica. Oggi i paesi del G7 annunceranno delle misure di sostengo a Kiev a lungo termine.

Israele

La polizia ha affermato l’11 luglio di aver arrestato settantuno persone nel corso delle manifestazioni contro un progetto di riforma giudiziaria messo a punto dal governo di Benjamin Netanyahu. Poche ore prima la knesset aveva approvato una misura che revoca la possibilità per la corte suprema di pronunciarsi sulla “ragionevolezza” delle decisioni dei ministri.

Siria

Il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha potuto prorogare l’11 luglio, a causa del veto della Russia, un meccanismo che permetteva la consegna di aiuti umanitari verso il nordovest del paese a partire dalla Turchia, passando per il posto di frontiera di Bal al Hawa. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres aveva auspicato il rinnovo per almeno un anno per garantire la consegna di cibo, acqua e medicinali a milioni di abitanti delle zone controllate dai ribelli.

Penisola coreana

Il 12 luglio l’esercito sudcoreano ha annunciato che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico intercontinentale, che ha percorso circa mille chilometri prima di cadere nel mar del Giappone. Pochi giorni prima Pyongyang aveva minacciato di abbattere gli aerei spia statunitensi che violerebbero il suo spazio aereo. Washington ha ribadito di agire in conformità con il diritto internazionale.

Thailandia

Il 12 luglio la commissione elettorale ha raccomandato la sospensione del deputato riformista Pita Limjaroenrat, vincitore delle elezioni legislative del 14 maggio e candidato alla carica di primo ministro, per “irregolarità commesse durante la campagna elettorale”. Il suo partito Move forward ha denunciato un “abuso di potere” alla vigilia del voto parlamentare per designare il nuovo capo del governo. Intanto il premier uscente Prayut Chan-O-Cha, un ex generale arrivato al potere in seguito al colpo di stato del 2014, ha fatto sapere che lascerà la politica.

Messico

Enrique Alfaro, governatore dello stato occidentale di Jalisco, ha annunciato l’11 luglio che tre poliziotti sono morti in un raro attacco con esplosivi, mentre altre dieci persone sono rimaste ferite. Alfaro ha aggiunto che “l’attacco senza precedenti costituisce una sfida allo stato messicano e dimostra di cosa sia capace la criminalità organizzata”.