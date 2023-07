Settegiorni in Europa Polizia violenta e periferie in rivolta in Francia Quali sono le radici della frustrazione dei giovani dei quartieri più difficili.

Guerre Parole Chiave è la nuova collana nata dalla collaborazione tra Bur Rizzoli e Internazionale. Guerre è il titolo del primo volume, in cui attraverso reportage, analisi, schede e infografiche si approfondiscono cause, dinamiche e conseguenze di dieci conflitti in corso nel mondo.

Nuovi poveri in Australia

Con gli affitti e i tassi dei mutui alle stelle, il costo della vita in aumento e i salari rimasti invariati, il numero degli australiani che non possono permettersi due pasti al giorno sta crescendo. Nei centri di distribuzione di generi alimentari arrivano tante persone con un reddito medio che sono entrate nella categoria working poor, ma anche famiglie che con due stipendi non riescono a pagare il mutuo. Secondo i dati del 2022, il 21 per cento delle famiglie australiane è affetto da grave insicurezza alimentare, cioè per almeno un giorno negli ultimi dodici mesi non ha potuto mangiare. Ne parla Junko Terao nella newsletter In Asia del 14 luglio. Ci si iscrive qui.