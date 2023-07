Ucraina-Russia

Il 17 luglio un comitato d’inchiesta russo ha affermato che due civili sono morti in un attacco ucraino contro il ponte di Kerč, che collega la penisola della Crimea, annessa da Mosca, alla Russia continentale. L’attacco sarebbe stato condotto dai servizi speciali e dalla marina di Kiev usando droni navali. Intanto, il ministero della difesa ucraino ha annunciato di aver ripreso all’esercito russo diciotto chilometri quadrati di terreno nell’ultima settimana, sette dei quali intorno a Bakhmut, nella regione orientale di Donetsk.

Stati Uniti-Cina

L’inviato statunitense per il clima John Kerry ha partecipato il 17 luglio a un incontro a Pechino con il suo collega cinese Xie Zhenhua, che segna la ripresa del dialogo tra i due principali paesi inquinatori del pianeta. I colloqui sulla crisi climatica erano stati sospesi da Pechino nel 2022 in seguito alla visita a Taiwan di Nancy Pelosi, all’epoca presidente della camera dei rappresentanti statunitense.

Iran

Il 16 luglio la polizia ha annunciato la ripresa dei controlli nelle strade e nei luoghi pubblici per verificare che le donne indossino il velo. I controlli erano stati sospesi in seguito all’ondata di proteste innescata dalla morte di Mahsa Jina Amini, avvenuta dieci mesi fa mentre era in custodia della polizia per non aver indossato correttamente il velo.

Corea del Sud

Il ministero dell’interno ha annunciato il 16 luglio che almeno trentasette persone sono morte nelle alluvioni e nelle frane causate dalle forti piogge che hanno colpito il paese negli ultimi giorni. Altre nove persone risultano disperse. Centinaia di soccorritori stanno cercando di raggiungere quattordici automobili e un pullman rimasti sommersi in un tunnel sotterraneo a Cheongju.

Canada

Il 16 luglio le autorità dei Territori del Nordovest hanno affermato che un pompiere è morto mentre cercava di circoscrivere un incendio fuori controllo a Fort Liard. Due giorni prima una pompiera di diciannove anni aveva perso la vita lottando contro gli incendi nella provincia della British Columbia, nell’ovest del paese. Dall’inizio dell’anno sono andati in fumo più di dieci milioni di ettari di vegetazione, un’area più grande del Portogallo.

Messico

Un giornalista è stato assassinato il 15 luglio ad Acapulco, nello stato occidentale di Guerrero. Si tratta di Nelson Matus, direttore del giornale online Lo Real de Guerrero, che si occupava di violenze legate al narcotraffico. La settimana precedente un altro giornalista, Luis Sánchez, era stato ucciso nello stato di Nayarit.