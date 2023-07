Ucraina

Le forze armate hanno abbattuto sei missili russi e 25 droni nel sud del paese. A Odessa frammenti di razzi hanno danneggiato il porto e case private, una persona è rimasta ferita. Secondo l’ufficio del presidente, l’attacco russo alle regioni meridionali dell’Ucraina è un tentativo di Mosca di impedire a Kiev l’esportazione di grano, dopo che l’accordo sull’esportazione di cereali è scaduto.

Grecia

Il 18 luglio, per il secondo giorno consecutivo, i vigili del fuoco proseguono la loro lotta contro gli incendi boschivi scoppiati vicino ad Atene, mentre molti residenti sono stati trasferiti dalle zone balneari colpite dall’ondata di caldo. Il fronte più violento dell’incendio è stato localizzato nella foresta di Dervenohoria, 50 chilometri a nord di Atene. Gli incendi sono favoriti dalle alte temperature che stanno colpendo il paese e tutta l’Europa meridionale.

Israele

Migliaia di persone sono scese in piazza il 18 luglio in varie città del paese in vista di un voto del parlamento sulla riforma giudiziaria che, secondo i manifestanti, “smantella la democrazia”. Almeno 17 persone sono state arrestate. Le proposte hanno diviso la nazione e scatenato uno dei più grandi movimenti di protesta nella storia di Israele da quando sono state presentate, a gennaio, dal governo di Benjamin Netanyahu. A Tel Aviv i manifestanti hanno marciato sulle autostrade e bloccato il quartier generale dell’esercito.

Pacifico

Dopo la Cina, il 18 luglio il ciclone Talim ha raggiunto il Vietnam, ma con un’intensità inferiore a quella temuta. Le autorità non hanno segnalato morti in entrambi i paesi, dove 250mila persone erano state preventivamente trasferite dalle loro abitazioni.

Cina-Stati Uniti

Il riscaldamento globale è una “minaccia per l’umanità” e richiede “una nuova definizione di cooperazione” tra Cina e Stati Uniti, ha dichiarato il 18 luglio a Pechino l’inviato statunitense per il clima John Kerry. Arrivato in Cina il 15 luglio, Kerry ha incontrato il responsabile del Partito comunista cinese per gli affari esteri, Wang Yi: i due principali paesi inquinatori del mondo tentano di rinnovare il dialogo dopo diversi mesi di gelo diplomatico. L’ex segretario di stato di Washington è al suo terzo viaggio a Pechino da quando ha assunto l’incarico, nel 2021.

Messico

Un gruppo che si occupa della ricerca delle persone scomparse ha trovato almeno 27 corpi in una ventina di fosse comuni a Reynosa, nel nordest del paese. La scoperta è stata fatta e denunciata dal collettivo Amor por los desaparecidos en Tamaulipas, una regione al confine con gli Stati Uniti dove è molto diffusa la violenza legata alla criminalità organizzata. La maggior parte delle ossa rinvenute era rimasta sottoterra per un periodo compreso tra i 10 e i 14 mesi. Con circa 13mila denunce, Tamaulipas ha il secondo più alto numero di persone scomparse di tutto il Messico, dopo Jalisco che ne ha 14.987.

Salute

Un nuovo farmaco, il donanemab, è stato accolto dalla comunità scientifica come una svolta nella lotta contro l’Alzheimer, dopo che uno studio globale ha confermato che rallenta il declino cognitivo. Il farmaco aiuta nelle prime fasi della malattia eliminando una proteina che si accumula nel cervello delle persone affette da questo tipo di demenza.