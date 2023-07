Penisola coreana-Stati Uniti

Il 18 luglio le Nazioni Unite hanno affermato che un soldato statunitense ha attraversato volontariamente e senza autorizzazione la frontiera tra la Corea del Sud e la Corea del Nord durante una visita alla zona demilitarizzata che separa i due paesi, e che è stato “apparentemente arrestato dalle autorità di Pyongyang”. L’esercito statunitense ha precisato che si tratta di Travis King, un soldato che era stato scarcerato pochi giorni prima dopo aver trascorso due mesi in una prigione sudcoreana per un’accusa di aggressione.

Thailandia

Il 19 luglio la corte costituzionale ha sospeso la nomina a deputato del riformista Pita Limjaroenrat, vincitore delle elezioni legislative del 14 maggio e candidato alla carica di primo ministro. Pita è accusato di presunte irregolarità commesse durante la campagna elettorale, in particolare per “possesso di azioni di un’emittente televisiva”. Oggi è prevista una seconda votazione in parlamento per designare il nuovo capo del governo. Nella prima, avvenuta il 14 luglio, la candidatura di Pita era stata respinta dai senatori nominati dall’esercito.

Egitto

Un tribunale di Mansura ha condannato il 18 luglio il ricercatore Patrick Zaki a tre anni di prigione per “pubblicazione di false informazioni” sulla discriminazione della comunità cristiana in Egitto. Zaki, 32 anni, aveva già trascorso ventidue mesi in detenzione preventiva prima di essere scarcerato nel dicembre 2021, e dovrà quindi scontare altri quattordici mesi. Al momento dell’arresto, nel febbraio 2020, Zaki stava frequentando un master all’università di Bologna.

Stati Uniti

Il 18 luglio l’ex presidente Donald Trump ha annunciato di essere stato informato dal procuratore Jack Smith di essere personalmente sotto inchiesta per l’assalto al congresso del 6 gennaio 2021 e per aver cercato di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali del 2020. Trump rischia quindi una nuova incriminazione. Intanto, sedici persone sono state incriminate nel Michigan nell’ambito di un’inchiesta sui “falsi grandi elettori”, un complotto per sovvertire il risultato delle presidenziali.

Panamá

L’ex presidente Ricardo Martinelli (destra), al potere dal 2009 al 2014, è stato condannato il 18 luglio a dieci anni e mezzo di prigione e a pagare una multa di diciannove milioni di dollari per riciclaggio. Martinelli ha denunciato una “persecuzione politica” per impedirgli di partecipare alle elezioni presidenziali del maggio 2024.

Colombia

Il 18 luglio almeno quindici persone sono morte dopo essere state travolte da una frana a Quetame, nel dipartimento centrale di Cundinamarca. Altre tredici persone risultano disperse, mentre sei sono rimaste ferite. Venti case e un ponte sono stati distrutti. La frana, avvenuta lungo una strada che collega la capitale Bogotá al sudest del paese, è stata causata dalle forti piogge degli ultimi giorni.