Nuova Zelanda

Il 20 luglio un uomo ha aperto il fuoco in un cantiere edile ad Auckland uccidendo due persone e ferendone sei, tra cui alcuni poliziotti. È morto anche l’autore dell’attacco. Il primo ministro Chris Hipkins ha affermato che l’episodio non è considerato un attacco terroristico e che i mondiali di calcio femminile, che si apriranno oggi ad Auckland, si svolgeranno come previsto.

Iraq-Svezia

Il 20 luglio l’ambasciata svedese a Baghdad è stata incendiata nel corso di una manifestazione indetta dai sostenitori del leader sciita Moqtada al Sadr. La protesta segue una decisione della polizia svedese di autorizzare un raduno politico davanti all’ambasciata irachena a Stoccolma in cui un rifugiato iracheno brucerà una copia del Corano. Il ministero degli esteri svedese ha affermato che il personale dell’ambasciata a Baghdad è al sicuro.

Egitto

Il presidente Abdel Fattah al Sisi ha concesso il 19 luglio la grazia al ricercatore Patrick Zaki, condannato il giorno prima a tre anni di prigione per “pubblicazione di false informazioni” sulla discriminazione della comunità cristiana in Egitto. Al Sisi ha concesso la grazia anche a Mohamed al Baqer, avvocato dell’attivista per la democrazia Alaa Abdel Fattah.

Kenya

Il 19 luglio due persone sono morte negli scontri con la polizia scoppiati a Kisumu, nell’ovest del paese, durante una manifestazione contro le politiche del governo e contro l’inflazione. Più di trecento persone sono state arrestate durante le proteste, che si sono svolte in varie città del paese.

Ucraina-Russia

Il 20 luglio le autorità ucraine hanno affermato chealmeno venti persone sono rimaste ferite nei bombardamenti condotti dall’esercito russo a Mykolaïv e Odessa, nel sud del paese. Intanto, il 19 luglio il ministero della difesa russo ha annunciato che d’ora in poi tutte le imbarcazioni in navigazione nel mar Nero e dirette verso i porti ucraini saranno considerate obiettivi militari. L’annuncio segue la decisione di Mosca di non prorogare l’accordo sul grano ucraino, firmato nel luglio scorso con la mediazione delle Nazioni Unite e della Turchia.

Spagna-Stati Uniti-Venezuela

L’ex capo dei servizi segreti militari venezuelani Hugo Carvajal è stato estradato il 19 luglio dalla Spagna agli Stati Uniti, dove sarà processato per traffico di droga. Secondo i procuratori di New York, Carvajal ha approfittato della sua posizione per organizzare il trasferimento dal Venezuela al Messico di quasi 5,6 tonnellate di cocaina dirette negli Stati Uniti. I fatti risalgono al 2006, all’epoca della presidenza di Hugo Chávez.

Thailandia

Il 19 luglio il parlamento ha stabilito che il deputato riformista Pita Limjaroenrat, vincitore delle elezioni legislative del 14 maggio, non può aspirare alla carica di primo ministro perché la sua candidatura è stata già respinta una prima volta, la settimana scorsa, dai deputati e dai senatori, compresi quelli nominati dall’esercito. Poche ore prima la corte costituzionale aveva sospeso la nomina di Pita a deputato per presunte irregolarità commesse durante la campagna elettorale. Ora deputati e senatori dovranno mettersi d’accordo su un nuovo nome.