Cina

Il ministro degli esteri Qin Gang, 57 anni, e considerato molto vicino al presidente Xi Jinping, è stato sollevato dal suo incarico il 25 luglio, secondo quanto annunciato dalle autorità cinesi. Il ministro era entrato in carica sette mesi fa e non si hanno sue notizie dal 25 giugno scorso, quando ha incontrato il viceministro degli esteri russo Andrej Rudenko a Pechino. I portavoce del governo non hanno fornito alcuna spiegazione al riguardo. Il predecessore, Wang Yi è stato confermato come capo della diplomazia.

Australia

Più di 50 balene pilota (globicefali) sono state trovate morte il 25 luglio dopo aver nuotato fino a riva fino a Cheynes Beach, nello stato del Western Australia, a circa cento chilometri dalla capitale Perth. Sono in corso tentativi per condurne altre 45 in acque più profonde. Il branco di quasi cento esemplari è stato inizialmente avvistato al largo della costa e ha trascorso più di un giorno riunito insieme a circa 150 metri dalla spiaggia di Cheynes prima che le balene pilota cominciassero ad arenarsi.

Ambiente

Al largo delle coste della Florida, nelle acque di Manatee Bay all’interno del parco nazionale delle Everglades, è stato registrata una temperatura della superficie marina che ha superato i 38 gradi per qualche ora la notte del 24 luglio. Si tratta di una temperatura simile a quella dell’acqua che esce da uno scaldabagno e potrebbe costituire un record.

Ecuador

È salito a 31 morti il bilancio delle vittime dovute alle violenze tra detenuti appartenenti a gang diverse, scoppiate nella prigione della città portuale di Guayaquil. Il 25 luglio sono intervenuti 2.700 militari in base alle disposizioni dello stato di emergenza imposto dal presidente Lasso in tutti i penitenziari del paese per 60 giorni. Gli attivisti per i diritti umani denunciano condizioni di grave sovraffollamento nelle carceri del paese, dove i massacri si susseguono dal 2021 e hanno causato finora più di 420 morti tra i detenuti.

Migranti

Negli Stati Uniti il 25 luglio il giudice federale Jon Tigar ha bloccato, considerandola illegittima, la norma che consente alle autorità di negare l’asilo ai migranti arrivati al confine tra Stati Uniti e Messico senza aver fatto domanda online o che hanno cercato protezione in uno dei paesi che hanno attraversato. Tigar ha ritardato l’immediata entrata in vigore della sua sentenza per dare all’amministrazione Biden il tempo di presentare ricorso. Il giudice Tigar aveva bloccato una politica simile durante l’amministrazione Trump e le organizzazioni per i diritti dei migranti lo avevano esortato a fare lo stesso in questo caso. ◆ Il 24 luglio sono morti almeno cinque migranti marocchini in un naufragio avvenuto vicino alle coste del Sahara Occidentale, ha riferito Mohamed Zendour dell’Associazione marocchina per i diritti umani, spiegando che nell’imbarcazione si trovavano almeno 60 persone, e che le vittime venivano da un villaggio vicino alla città di Khenifra, nel Medio Atlante. La marina ha dichiarato di aver soccorso almeno 900 persone tra il 10 e il 17, soprattutto di origine subsahariana.

Stati Uniti

Il presidente Biden ha inaugurato il 25 luglio un memoriale in onore di Emmett Till, un ragazzo nero di 14 anni vittima del razzismo, rapito, torturato e ucciso nel 1955 in Mississippi, e diventato simbolo del movimento per i diritti civili. “Dovremmo sapere tutto del nostro paese, il bello, il brutto e la verità, per capire cosa siamo in quanto nazione”, ha dichiarato Biden in occasione della cerimonia che si è svolta in presenza dei familiari di Till e dell’unico testimone ancora in vita del suo rapimento, il cugino e reverendo Wheeler Parker.

Belgio

È stato emesso il 25 luglio il verdetto sugli attentati suicidi del 2016 all’aeroporto di Bruxelles e in un’affollata stazione della metropolitana, che causarono la morte di 32 persone. Oussama Atar (dato per morto in Siria), Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Ali El Haddad Asufi e Bilal El Makhoukhi sono stati riconosciuti colpevoli di “omicidi in un contesto terroristico”. Solo sei dei dieci imputati sono stati condannati per questo reato, il più grave portato davanti alla corte d’assise di Bruxelles per giudicare gli attentati. Tra loro anche Salah Abdeslam, che sta già scontando l’ergastolo senza condizionale in Francia per il suo ruolo negli attacchi che hanno colpito Parigi, il teatro Bataclan e lo Stade de France, nel novembre nel 2015. Come richiesto dalla legge belga, le sentenze per i condannati saranno pronunciate solo in una seconda fase, dopo le argomentazioni della difesa. Il passaggio avverrà non prima del 4 settembre, dopo la pausa estiva.

Cambogia

Il primo ministro cambogiano Hun Sen, uno dei leader più longevi al mondo, ha dichiarato il 26 luglio di volersi dimettere e consegnare il potere al figlio maggiore dopo quasi quattro decenni di governo. L’ex dirigente dei Khmer rossi è al governo dal 1985. In questi anni ha messo fuorilegge i partiti di opposizione, ha costretto migliaia di dissidenti a fuggire e ha soffocato ogni libertà di espressione. Il suo Partito popolare cambogiano (Cpp) ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni del 23 luglio ottenendo l’82 per cento dei voti, aprendo la strada a una successione dinastica al figlio maggiore, un sistema che alcuni critici hanno paragonato a quello del regime della famiglia Kim in Corea del Nord.

Paesi Bassi

Un marinaio è morto e altri sono rimasti feriti dopo che la notte del 25 luglio è scoppiato un incendio a bordo della Fremantle Highway, una nave registrata a Panama con tremila veicoli a bordo, a circa 14,5 miglia nautiche al largo dell’isola settentrionale olandese di Ameland.