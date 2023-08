Russia-Ucraina

A Mosca un grattacielo del complesso di Moskva City, già attaccato nei giorni scorsi, è stato di nuovo colpito da un drone ucraino nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto, mentre diversi altri sono stati abbattuti. A causa degli attacchi, l’aeroporto di Vnukovo è stato chiuso per breve tempo.

Birmania

Il 1 agosto l’ex leader e premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi ha ottenuto la grazia parziale nell’ambito di un’amnistia della giunta per oltre settemila prigionieri durante una festività buddista, secondo quanto riferito dai mezzi d’informazione birmani. L’indulto della giunta riguarda cinque delle diciannove condanne per le quali Aung San Suu Kyi è stata incarcerata, dopo il colpo di stato militare del 1 febbraio 2021. Non è stato specificato se questa misura consentirà il suo rilascio. Nel dicembre del 2022, dopo un processo fiume, Aung San Suu Kyi era stata condannata a 33 anni complessivi di reclusione.

Senegal

Il candidato alla presidenza del Senegal Ousmane Sonko del partito Pastef (Patrioti africani del Senegal per il lavoro, l’etica e la fratellanza) è stato arrestato il 28 luglio, durante la festa nazionale del paese. L’avvocato francese Juan Branco, che rappresenta Sonko, ha affermato sui social che il politico è stato rinchiuso nel seminterrato di un tribunale. I membri del suo partito, così come un alto funzionario della sicurezza, hanno confermato l’arresto, ma non se ne conoscono ancora i motivi precisi. Ci sono state proteste per l’arresto di Sonko e il 31 luglio sono state trovate due persone uccise nella città meridionale di Ziguinchor.

Cina

Il presidente Xi Jinping ha invitato a “fare di tutto” per trovare le persone “scomparse” o “intrappolate”, dopo le inondazioni che hanno colpito Pechino nei giorni scorsi. Le piogge torrenziali hanno provocato almeno undici morti e ventisette dispersi nella capitale cinese. Il tifone Doksuri, declassato a tempesta, si sta spostando a nord dal sudest della Cina dal 28 luglio, quando ha colpito la provincia del Fujian, nella Cina orientale, dopo essere passato sulle Filippine.

Stati Uniti

I problemi giudiziari di Donald Trump non lo stanno danneggiando nella corsa alle primarie repubblicane: rimane il favorito dai repubblicani per le presidenziali del 2024. L’ex presidente degli Stati Uniti è stato incriminato due volte negli ultimi quattro mesi: una a New York per presunti crimini finanziari e una in un tribunale federale con l’accusa di aver gestito in modo improprio documenti riservati e ostacolato un’indagine. Ma la campagna di Trump ha prosperato: secondo un sondaggio del 31 luglio avrebbe un vantaggio di 37 punti sul suo rivale più vicino, il governatore della Florida Ron DeSantis.

Niger

Dal 1 agosto la Francia prepara il trasferimento dei suoi connazionali che si trovano ancora nel paese. I cittadini francesi in Niger sono stati raggiunti da un messaggio sms dell’ambasciata francese a Niamey che li avvertiva di “un’operazione di evacuazione aerea in preparazione”, che “avverrà molto presto”, dopo il colpo di stato che ha rovesciato il presidente Bazoum, a cui sono seguite manifestazioni di ostilità verso Parigi.