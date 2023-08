Stati Uniti

Il 1 agosto l’ex presidente Donald Trump è stato incriminato con l’accusa di avere provato a sovvertire il risultato elettorale delle elezioni presidenziali del 2020. È l’accusa più grave nei confronti dell’ex presidente e candidato alle primarie del 2024, che è in tribunale per altre due indagini a suo carico. Trump, grande favorito alle primarie repubblicane per le elezioni del 2024, è accusato di “cospirazione contro lo stato americano” e cospirazione contro i diritti dei cittadini. L’indagine riguarda i fatti che portarono all’assalto al congresso del 6 gennaio 2021 da parte dei sostenitori di Trump ed è coordinata dal procuratore speciale Jack Smith, esperto di lotta alla corruzione.

Russia-Ucraina

Diversi droni russi hanno attaccato la capitale ucraina Kiev il 2 agosto provocando dei danni agli edifici, ma nessuna vittima. Lo ha annunciato il sindaco della capitale Vitalij Klyčko. Un altro attacco con i droni è avvenuto a Odessa, nel sud del paese. Sono state danneggiate alcune strutture portuali. Il 1 agosto la Russia ha affermato di aver sventato un’ondata di attacchi di droni aerei e marittimi contro Mosca, la Crimea e la flotta russa nel mar Nero. Un grattacielo nel quartiere finanziario della capitale è stato colpito per la seconda volta in pochi giorni. Mosca ha annunciato che intensificherà i suoi attacchi contro le infrastrutture militari ucraine, in risposta a quelli dei droni sul suo territorio.

El Salvador

Il 2 agosto settemila soldati e mille poliziotti hanno circondato l’intero dipartimento centrale di Cabanas. L’obiettivo è impedire di lasciare la zona ai gruppi mafiosi e ai loro affiliati e interrompere le loro catene di approvvigionamento. Più di 70mila persone accusate di essere parte di gruppi criminali sono state arrestate dal marzo 2022, quando è stato dichiarato lo stato di emergenza, dopo che è stato registrato un picco di violenze e omicidi commessi dalla criminalità organizzata. Il governo ha annunciato che condurrà dei processi di massa, ma si teme che molte persone coinvolte negli arresti siano innocenti.

Niger

La Francia ha cominciato a evacuare i suoi cittadini dal Niger: le prime 262 persone sono arrivate a Parigi il 2 agosto. La Germania ha chiesto ai suoi cittadini di accettare l’offerta francese di tornare in Europa attraverso questi trasferimenti. Anche l’Italia ha organizzato un volo, arrivato a Roma il 2 agosto alle 3 di notte, con 87 persone a bordo. L’aereo trasportava 36 italiani, 21 americani e un britannico.

Israele-Palestina

Un palestinese è stato colpito e ucciso da un poliziotto israeliano fuori servizio, dopo aver presumibilmente aperto il fuoco in un insediamento israeliano irregolare, ferendo almeno sei persone. La sparatoria è avvenuta il 1 agosto fuori da un centro commerciale nel vasto insediamento israeliano di Maale Adumim, nella Cisgiordania occupata.

Canada

Il 2 agosto Meta ha cominciato a bloccare l’accesso dei canadesi alle notizie su Facebook e Instagram in risposta a una nuova legge che impone alle grandi aziende digitali di pagare gli editori per questo tipo di contenuti. Google ha dichiarato che sta valutando una decisione simile, nell’ambito di un dibattito globale in cui sempre più governi cercano di far pagare alle aziende tecnologiche le notizie e i contenuti.

Liberia

Monrovia concederà l’esclusiva su un milione di ettari di foresta (circa il 10 per cento della superficie del paese africano) a un’azienda privata degli Emirati Arabi Uniti che dovrà commercializzare i crediti di anidride carbonica ottenuti da progetti di conservazione o riforestazione. Nel mese di marzo è stato concluso un memorandum d’intesa tra il ministero delle finanze liberiano e l’impresa Blue carbon ed è in corso di firma il contratto definitivo della durata di trent’anni.