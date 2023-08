Stati Uniti

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarà formalmente incriminato in un’udienza in un tribunale federale il 3 agosto, con l’accusa di aver organizzato un “complotto” per ribaltare la sua sconfitta elettorale alle presidenziali del 2020. L’udienza di terrà a Washington, a poca distanza dal congresso degli Stati Uniti, assalito dai sostenitori di Trump il 6 gennaio 2021, in quello che secondo i pubblici ministeri è stato il culmine del presunto complotto. Trump, 77 anni, probabilmente si dichiarerà non colpevole davanti alla giudice Moxila Upadhyaya. Nella città sono state intensificate le misure di sicurezza perché si temono proteste e sit-in non autorizzati.

Russia-Ucraina

La Russia afferma di aver abbattuto sei droni nella regione di Kaluga, a duecento chilometri da Mosca. Gli attacchi si sono moltiplicati nelle ultime settimane sul territorio russo, spesso prendendo di mira la capitale e la penisola di Crimea. L’incidente non ha causato vittime o danni, secondo il ministero della difesa russo. L’Ucraina ha annunciato di aver abbattuto una quindicina di droni diretti a Kiev nella notte tra il 2 e il 3 agosto, senza causare vittime o danni.

Portogallo

Il 2 agosto papa Bergoglio è arrivato a Lisbona, in Portogallo, per partecipare alle Giornate mondiali della gioventù. In questa occasione ha incontrato le vittime di violenze sessuali commesse dal clero portoghese, sei mesi dopo la pubblicazione di un rapporto che condanna la chiesa cattolica nel paese per questo tipo di reati. “Papa Francesco ha ricevuto in nunziatura un gruppo di tredici persone, vittime di abusi da parte del clero”, ha confermato il Vaticano. Qualche giorno prima, il papa aveva evocato davanti alla gerarchia ecclesiastica “la delusione e la rabbia che alcuni provano nei confronti della chiesa, talvolta a causa della nostra cattiva testimonianza e degli scandali che ne hanno sfigurato il volto”.

India

Sei persone sono morte in seguito a violenti scontri tra indù e musulmani nello stato indiano settentrionale di Haryana. A Nuh, dove le violenze sono cominciate il 31 luglio, le strade sono vuote, le auto sono state bruciate e i negozi vandalizzati. Tra i morti ci sono due vigilantes privati, che aiutavano la polizia durante le rivolte. Diversi poliziotti sono rimasti feriti. Le autorità hanno imposto il coprifuoco, sospeso internet e dispiegato migliaia di paramilitari dopo che gli scontri si sono estesi anche a Gurugram, una città appena fuori la capitale indiana New Delhi.

Marocco

Said Boukioud, un marocchino di 48 anni, il 31 luglio è stato condannato a cinque anni di carcere per aver criticato il re del Marocco, Mohammed VI, con un post pubblicato su Facebook alla fine del 2020. Nel post Boukioud contestava la ripresa dei rapporti tra Egitto e Israele, avviata a dicembre del 2020 con la mediazione degli Stati Uniti, che ha portato a un rafforzamento della collaborazione tra i due paesi su diverse questioni.

Singapore

La città-stato ha compiuto la sua terza esecuzione per reati legati alla droga in poco più di una settimana, impiccando il 3 agosto un uomo di 39 anni, accusato di avere trafficato 54 grammi di eroina. Mohamed Shalleh Abdul Latiff, un malese che lavorava come fattorino, è stato impiccato nella prigione di Changi, dopo il processo. L’esecuzione è avvenuta solo pochi giorni dopo quella di Saridewi Binte Djamani, 45 anni, e Mohd Aziz bin Hussain, 57 anni, per traffico di droga, suscitando proteste da parte delle Nazioni Unite e delle organizzazioni per i diritti umani.