Stati Uniti

Il 3 agosto l’ex presidente Donald Trump è stato formalmente incriminato a Washington nella prima udienza per l’assalto al congresso compiuto da alcuni suoi sostenitori il 6 gennaio 2021. Trump è accusato di aver tentato di sovvertire il risultato delle elezioni presidenziali del 2020: l’ex presidente si è dichiarato non colpevole, aggiungendo che “è stato un giorno triste per l’America”.

Niger

Centinaia di persone hanno manifestato nella capitale, Niamey, nel giorno del 63° anniversario dell’indipendenza dalla Francia. I manifestanti, sostenitori del governo golpista che ha portato alla rimozione e all’arresto del presidente eletto nel 2021, Mohamed Bazoum, sventolavano bandiere russe e cantavano slogan contro l’ex potenza coloniale. Gli stati occidentali stanno evacuando i propri cittadini dal paese, ma rimangono i militari stranieri sono impegnati in missioni contro il terrorismo di stampo islamista. Il presidente deposto Bazoum, detenuto nella sua abitazione, il 3 agosto ha rilasciato un’intervista al quotidiano americano The Washington Post. “Chiedo al governo americano e all’intera comunità internazionale di aiutare a ripristinare l’ordine costituzionale, a lottare per i nostri valori comuni”, ha detto.

Russia-Ucraina

Il 4 agosto, secondo il ministero della difesa russo, due droni sono stati abbattuti vicino a uno dei principali porti commerciali russi sul mar Nero. Il porto di Novorossijsk è il punto di arrivo di un oleodotto di circa 1.500 chilometri che parte dai giacimenti petroliferi del Kazakistan occidentale e delle regioni russe a nord del mar Caspio. La maggior parte del petrolio kazaco passa attraverso questo oleodotto. Da quando Mosca ha rifiutato di estendere l’accordo sull’esportazione di grano, gli scontri nell’area si sono intensificati.

Siria

Il 3 agosto il gruppo jihadista Stato islamico ha confermato in una registrazione audio pubblicata su Telegram la morte del suo leader, Abu Al Hussein al Husseini al Qurashi, ucciso durante degli scontri nella Siria nordoccidentale con la formazione islamista Hayat tahrir al sham, un gruppo locale legato ad Al Qaeda. Questa formazione, ostile allo Stato islamico, stava cercando di catturare al Qurachi che era capo del gruppo dal novembre 2022. Il presidente turco Erdoğan aveva già annunciato ad aprile che l’uomo era morto durante un’operazione dei servizi segreti turchi in Siria.

Svezia

Il 4 agosto almeno 52 persone sono state ferite, alcune in maniera grave, durante un festival dedicato alla cultura eritrea a Stoccolma, in Svezia. L’evento era organizzato dai sostenitori del governo eritreo, uno dei più autoritari al mondo, ed è stato contestato dagli oppositori del regime, che sono entrati nell’area e hanno distrutto alcuni tendoni. È intervenuta la polizia, che ha arrestato diverse centinaia di persone durante gli scontri.

Stati Uniti-Messico

Il 3 agosto le autorità messicane hanno detto di aver ritrovato i corpi di due persone morte nel fiume Rio Grande. Uno dei cadaveri era bloccato tra le boe, installate dal governo del Texas per impedire alle persone di attraversare il fiume ed entrare negli Stati Uniti. Il ritrovamento ha suscitato molte critiche sulla barriera galleggiante, accusata di mettere in pericolo la vita di migranti e richiedenti asilo.