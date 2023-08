Niger

Il 6 agosto i militari che hanno preso il potere a Niamey hanno annunciato la chiusura dello spazio aereo, poche ore prima della scadenza dell’ultimatum della Comunità economica degli stati africani dell’ovest (Ecowas). L’ultimatum – trasmesso il 30 luglio – è scaduto a mezzanotte e chiedeva che il presidente, Mohamed Bazoum, deposto dopo il colpo di stato del 26 luglio, tornasse al suo posto. Ma i golpisti non hanno mostrato alcuna volontà di venire incontro alle richieste degli stati africani.

Russia-Ucraina

Un attacco russo ha colpito diverse zone dell’Ucraina il 7 agosto, tra cui anche un centro trasfusionale nella regione di Charkiv. L’Ucraina ha colpito due ponti che collegano la Crimea alle parti occupate della regione di Cherson, mentre la Russia riferisce di aver abbattuto un drone ucraino che si stava dirigendo a Mosca. Intanto il 6 agosto si è concluso senza risultati concreti il vertice di Gedda, in Arabia Saudita, che doveva discutere le linee guida verso un accordo per la pace in Ucraina. Per Kiev l’incontro è stato produttivo, ma secondo la Russia (che non ha partecipato al summit) è stato invece un tentativo fallito.

Siria

Un attacco missilistico israeliano vicino a Damasco ha ucciso almeno quattro soldati siriani e ne ha feriti altri quattro, secondo l’agenzia di stampa siriana Sana. Il raid è avvenuto la mattina del 7 agosto. Israele non ha commentato la notizia: Tel Aviv ha condotto per anni attacchi contro quelli che definisce obiettivi iraniani in Siria, per via del sostegno militare che l’Iran accorda al presidente siriano Bashar al Assad dal 2011.

Senegal

Il leader dell’opposizione, Ousmane Sonko, è stato ricoverato in ospedale, dopo aver fatto lo sciopero della fame per protestare contro il suo arresto, che non gli permetterà di partecipare alle elezioni presidenziali di febbraio. Ousmane Sonko è stato ricoverato il 6 agosto all’ospedale principale di Dakar.

Filippine

Il 6 agosto Manila ha accusato la guardia costiera cinese di aver bloccato e attaccato con un cannone ad acqua alcune sue navi nel mar Cinese Meridionale, vicino alle contese isole Spratly. Le navi stavano trasportando cibo, acqua, carburante e altri rifornimenti per il personale militare di stanza a Second Thomas Shoal, un atollo nell’arcipelago delle isole Spratly. Dalla fine della seconda guerra mondiale la Cina rivendica la sua sovranità su gran parte del mar Cinese Meridionale.

Cambogia

Il re ha approvato la nomina di Hun Manet, figlio maggiore dell’ex primo ministro Hun Sen, come nuovo premier incaricato, che dovrà ricevere entro la fine del mese la fiducia dell’assemblea nazionale. Alcuni giorni dopo la vittoria alle elezioni di luglio, Hun Sen, ha annunciato che si sarebbe dimesso da primo ministro e avrebbe ceduto il potere al figlio maggiore. Le elezioni sono state vinte dal partito di Hun Sen, ma sono state accusate di essere una farsa, perché è stato impedito al principale sfidante dell’opposizione di partecipare alle elezioni .

Italia-Tunisia

Due persone, un bambino e una donna, sono morte e una trentina sono disperse dopo due naufragi avvenuti tra il 5 e il 6 agosto al largo di Lampedusa. Erano partiti da Sfax, in Tunisia. Altri 34 migranti bloccati su una scogliera dell’isola sono stati soccorsi dalla guardia costiera italiana il 6 agosto.