Russia-Ucraina

Tra il 7 e l’8 agosto almeno sette persone sono morte e sessanta sono state ferite a causa dell’esplosione di due missili russi a Pokrovsk, nell’est dell’Ucraina. La città, situata settanta chilometri a nordovest di Donetsk, aveva una popolazione di 60mila abitanti prima della guerra. I soccorsi, che erano stati interrotti durante la notte, sono ripresi nella mattina.

Niger

Il 7 agosto, mentre scadeva l’ultimatum della Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale (Ecowas), gli autori del golpe hanno annunciato la nomina di un nuovo primo ministro: si tratta di Ali Lamine Zeine, ex ministro delle finanze. Una diplomatica statunitense, Victoria Nuland, ha dichiarato di avere incontrato gli autori del golpe a Niamey per delle discussioni, ma non è stata raggiunta una soluzione negoziata. Intanto i leader dell’Africa occidentale hanno stabilito di incontrarsi il 10 agosto per discutere i prossimi passi, ma non hanno una strategia comune.

Slovenia

Sei persone sono morte a causa delle alluvioni che hanno interessato i due terzi del paese. Il servizio meteorologico sloveno ha dichiarato che un mese di pioggia è caduto in meno di un giorno. Il primo ministro Robert Golob ha definito le alluvioni il “peggior disastro naturale” dall’indipendenza del paese nel 1991.

Stati Uniti

La Croce rossa americana ha messo fine alle restrizioni sulle donazioni di sangue da parte degli omosessuali, annunciando nuove regole che le renderanno possibili anche a loro. Finora infatti per la donazione del sangue c’erano delle regole molto rigide che riguardavano solo gli omosessuali e prevedevano l’astensione dal sesso per tre mesi, anche in presenza di una relazione esclusiva.

Australia

Il governo ha ritirato le leggi che servivano a proteggere i siti del patrimonio culturale aborigeno, in seguito alle proteste di agricoltori e piccoli proprietari terrieri. L’Aboriginal cultural heritage act era entrato in vigore il 1 luglio ed era stato approvato per impedire la distruzione di siti che hanno un valore culturale e naturalistico per la popolazione indigena.

Corea del Sud

Nel paese è in corso l’evacuazione del campoin cui doveva tenersi il World scout jamboree. Il grande raduno internazionale di almeno 36mila scoutè stato interrotto a causa dell’imminente arrivo di un tifone nel luogo allestito per l’evento.