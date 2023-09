Salviamo gli avvoltoi

In Africa questi rapaci sono diminuiti del 90 per cento. La maggior parte è stata uccisa involontariamente dagli esseri umani, che avvelenano le carcasse degli animali per tenere lontani i predatori dal bestiame. Le Monde spiega come gli avvoltoi tutelano l’ambiente e l’ecosistema e perché la loro assenza ha gravi conseguenze anche per la salute delle persone.

Russia-Ucraina

La battaglia per il grano

Vladimir Putin cerca di impedire il passaggio dei cereali attraverso la Romania.

Europa

Se la laicità divide

Il dibattito francese sui simboli religiosi a scuola mostra il diverso atteggiamento dei paesi europei su questi temi.

Siria

Riprende forza la contestazione al regime

Le recenti proteste coincidono con il reintegro del paese nel mondo arabo dopo un decennio vissuto ai margini.

Sesso

Prima o poi passa

“Il consiglio che in genere dai alle coppie che non fanno sesso vale anche per il sesso orale?”.

Musica

Il pop post industriale degli Orchestral Manoeuvres in the Dark

Un album oscurato da un’unica grande hit che ha gettato le fondamenta del synth pop britannico.

Cinema

Una scena di Manodopera

Il regista francese Alain Ughetto racconta il suo film d’animazione sugli emigrati italiani.