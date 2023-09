Docenti in piazza

Da Londra a Varsavia chi insegna manifesta per chiedere migliori condizioni di lavoro. Retribuzione inadeguata, classi sovraffollate, scarsa considerazione del ruolo: questo mestiere si fa ogni anno più complicato in tutto il continente. Dove sta diventando difficile assumere nuovi insegnanti o convincerli a non andarsene. Il nuovo notiziario Settegiorni in Europa.

Medio Oriente

A trent’anni da Oslo

L’estremismo del governo di Benjamin Netanyahu ha riportato l’attenzione sulla questione palestinese.

Migranti

Le violenze della polizia tunisina

Al razzismo e alle aggressioni contro chi arriva dall’Africa subsahariana si aggiungono le intimidazioni delle forze dell’ordine.

Cinema

Un festival di qualità

Il Leone d’oro di Venezia è andato a un vero film d’autore. Non succedeva da anni.

Carcere

Punire non serve a nulla

Il decreto del governo italiano che rende più semplice imprigionare i minorenni è un pericoloso ritorno a un’epoca buia.

Francia

Laicità o discriminazione?

Il governo ha vietato l’abaya a scuola perché lo considera un indumento religioso. Le ragazze non sono d’accordo.

Società

Un’utopia europeista

I treni a lunga percorrenza notturni sono meno costosi e più sostenibili degli aerei.