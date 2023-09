La resistenza dei palestinesi A trent’anni dagli accordi di Oslo il processo di pace è fermo. In Cisgiordania continuano a sorgere insediamenti israeliani e i coloni rendono la vita dei palestinesi sempre più difficile, per spingerli ad andarsene. Ma i palestinesi non smettono di lottare pacificamente per la loro terra. Il video di Cecilia Fasciani e Alberto Zanella.

Cile 1973 In edicola, in libreria e online c’è il nuovo volume di Internazionale storia: Cile 1973. A cinquant’anni dal colpo di stato militare che rovesciò il governo di Salvador Allende e aprì la terribile stagione della dittatura di Augusto Pinochet, 192 pagine di articoli della stampa internazionale dal 1971 a oggi.

Risucchiati dai video di TikTok

TikTok è un social network per creare e condividere video molto amato tra gli adolescenti. Per aprire un profilo bisogna avere almeno tredici anni, ma leggendo l’articolo di copertina si scopre che non è poi così difficile aprirne uno anche per chi ha nove anni e la voglia di scoprire il mondo. Il problema è che uscire da quel flusso continuo di immagini divertenti non è sempre facile, come raccontano tre adolescenti svedesi nell’articolo che pubblichiamo. È tradotto dal giornale Kamratposten, che di anni ne ha 131!