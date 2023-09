Per uno stipendio migliore

“Con il nuovo contratto siamo pagati appena 5,50 euro l’ora”, spiega una dipendente del Museo del novecento di Milano. Che si tratti del Colosseo o degli Uffizi di Firenze, in Italia i lavoratori della cultura guadagnano in media meno di sette euro l’ora. La tv franco-tedesca Arte racconta che, per questo motivo, molti di loro sono favorevoli all’adozione del salario minimo.

Ucraina

Che può fare l’Ucraina con i missili a lungo raggio

Gli Stati Uniti li invieranno a Kiev dopo molte esitazioni. Come reagirà la Russia?

Migranti

Cinquemila euro è il prezzo della libertà

In provincia di Ragusa aprirà la prima struttura di detenzione dei richiedenti asilo.

Francia

Perché Parigi si ritira dal Niger

È la fine di un braccio di ferro impossibile da vincere. La situazione era diventata insostenibile.

Sesso

Desiderio e disgusto

La saliva serve a masticare, parlare, proteggerci dai batteri e per pratiche sessuali diverse dalla penetrazione vaginale.

Musica

Mink Stole, John Waters e tutte quelle “buone cose di pessimo gusto”

Do, Re, MiNKnasconde, sotto la cenere, quella libertà pagana di poter ridere di tutto.

Fotografia

Un nuovo dialogo con le macchine

Gli scatti di Chloé Milos Azzopardi in mostra al festival PhMuseum days di Bologna.