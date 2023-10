Dov’è finita l’acqua

Sembra incredibile ma in cinquanta numeri di Internazionale Kids non avevamo mai dedicato una copertina all’acqua potabile. Abbiamo rimediato con un lungo articolo, tradotto dal giornale tedesco Dein Spiegel, che racconta perché dobbiamo difenderla e considerarla un diritto umano universale. E magari prendere spunto da Copenaghen, che da qualche anno cerca di assorbire l’acqua piovana per poi rilasciarla gradualmente nel terreno, come se fosse una “città spugna”. Così aumenta il verde e diminuiscono gli allagamenti. La copertina è di Pierre-Emmanuel Lyet. In edicola dal 25 ottobre.