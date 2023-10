Anatomia di un attacco

All’alba del 7 ottobre il movimento islamista palestinese Hamas ha lanciato un’offensiva accuratamente pianificata contro Israele. Il quotidiano francese Le Monde ha analizzato decine di filmati dell’attacco, dalle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso ai video di propaganda, ricostruendo come è stata eseguita e programmata l’operazione.

Israele-Palestina

I palestinesi hanno bisogno di nuovi leader

Anche se ora sembra inimmaginabile, il processo politico dovrà ripartire. Chi sarà a negoziare la pace?

Migranti

I costi esorbitanti dei centri di detenzione in Italia

Molti sollevano dubbi sull’efficacia, le violazioni e i costi di queste strutture.

Settegiorni in Europa

Un segnale di speranza dalla Polonia

L’opposizione democratica ha spodestato gli ultraconservatori anche grazie al voto dei giovani.

Musica

Viaggio nella psiche di Walt Disney

Un omaggio all’immaginario, anche oscuro e pauroso, dei film del maestro dell’animazione.

Cinema

Un film che scava nella storia oscura dell’America

Alcune opere parlano bene del presente parlando del passato. Come Killers of the flower moondi Martin Scorsese.

Fotografia

Atterraggi di speranza

Il fotografo palestinese Maen Hammad ha seguito un gruppo di ragazze e ragazzi del suo paese che vanno in skateboard.