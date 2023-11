Oppositori in esilio

In Lituania si sono rifugiati circa sessantamila oppositori al regime di Aleksandr Lukašenko, al potere in Bielorussia dal 1994. A Vilnius, capitale della repubblica baltica, vivono molti esuli politici che Minsk cerca di ostacolare in ogni modo. E l’atteggiamento sempre più ostile del governo bielorusso comincia a preoccupare anche le autorità lituane. Il video della tv franco-tedesca Arte.

Stati Uniti

Invischiati ancora in un conflitto in Medio Oriente

Le risposte di Washington sulla questione palestinese sollevano alcuni dubbi legittimi.

Migranti

Nuovi respingimenti dopo la sospensione di Schengen

Il ministro dell’interno italiano ha ammesso di avere respinto una trentina di persone alla frontiera con la Slovenia.

Settegiorni in Europa

In cerca di una posizione comune

Il conflitto tra Israele e Hamas causa divisioni all’interno delle istituzioni europee.

Ambiente

Il Polesine mostra i rischi dell’estrazione del gas

Nel Veneto meridionale le trivelle hanno già fatto finire diverse aree sottacqua.

Musica

Max Roach e la sua suite per la libertà

Un disco jazz d’avanguardia del 1960 ci racconta che la lotta per l’autodeterminazione dei popoli oppressi non finisce mai.

Sesso

Benvenuto nel lato oscuro

Stai chattando con due tizi più anziani e muscolosi che vorrebbero sottomettersi, ma sei insicuro. Come si comincia?