Consenso e violenza sessuale

Il parlamento europeo e alcuni governi dell’Unione non sono d’accordo su come definire uno stupro. Se non si trova una sintesi prima delle elezioni europee, il testo di legge votato a Strasburgo potrebbe andare perduto. Il reportage della televisione franco-tedesca Arte.

Medio Oriente

A Gaza la tregua umanitaria non basta

Servirebbe un cessate il fuoco. Ma i governi occidentali non vogliono, o non possono, imporlo a Israele.

Cultura

La guerra vista dagli intellettuali arabi

Dopo l’attacco di Hamas, due mondi si stanno confrontando. Le parole di autori e autrici arabe.

Italia

Tutti i rischi del premierato

La riforma è un ripiego per la maggioranza. Tuttavia, avrebbe comunque conseguenze gravi.

Musica

La seconda vita di Del Shannon

Fu un innovatore del rock, presto dimenticato. L’album Further adventures è da recuperare.

Scienza

Le notizie di scienza della settimana

La formazione della Luna, il ruolo della rabbia, scimpanzé in ricognizione: l’attualità scientifica.

Sesso

Sentitamente

Qualche anno fa un tizio più anziano mi ha chiesto se poteva farmi un massaggio ai piedi.