Chi sostiene Donald Trump

Anche se coinvolto in vari processi, l’ex presidente degli Stati Uniti è il candidato favorito nelle primarie del Partito repubblicano per le presidenziali del 2024. Il Guardian è andato in South Carolina per capire chi sono gli elettori che lo vorrebbero di nuovo alla Casa Bianca.

Israele/Palestina

La diplomazia muove i suoi primi faticosi passi

In Qatar si discute il destino degli ostaggi di Hamas. Israele accetta una pausa di quattro ore al giorno nei bombardamenti.

Italia

In Toscana i soccorsi sono arrivati in ritardo

Chi era in difficoltà o ha perso la casa per l’alluvione ha aspettato un aiuto per ore.

Settegiorni in Europa

L’Ucraina sarà presto parte dell’Unione europea?

Una decina di paesi chiedono di entrare. E l’Unione sembra più disponibile ad allargarsi.

Musica

Iosonouncane ha dato una nuova vita alle sue canzoni

Il musicista racconta il suo ultimo disco, che raccoglie versioni inedite di alcuni brani del suo repertorio.

Sesso

Il piacere del triangolo

Coltivare fantasie sul sesso a tre è stupendo, ma metterle in pratica è un’altra cosa.

Musica

Benvenuti nella città della spazzatura

I quindici minuti di celebrità dei Transvision Vamp, un gruppo che del suo essere un prodotto ha fatto la sua forza.