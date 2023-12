Medio Oriente C’è una guerra parallela in corso nel mar Rosso Fa poche vittime e non attira l’attenzione. A essere coinvolti sono i ribelli sciiti huthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, e gli Stati Uniti.

Un’idea diversa di città Secondo le Nazione Unite il consumo di energia nel settore edilizio è ai massimi storici. Per ridurre le emissioni di anidride carbonica è quindi fondamentale concentrarsi anche sull’architettura e sull’urbanistica, e progettare città più attente ai cambiamenti del clima. La giornalista Leyla Boutlon del Financial Times è andata nei Paesi Bassi per incontrare alcuni architetti impegnati nella costruzione di edifici più ecologici e sostenibili.

C’è un fantasma nel bagno

L’articolo di copertina di questo numero parla di antiche leggende giapponesi. La protagonista, Hanako-san, è una bambina fantasma che si diverte a spaventare chi entra nei bagni delle scuole. Ha ispirato libri, manga e anime, dando vita a un genere letterario. Perché pubblichiamo in copertina una storia di fantasmi? Si avvicina il Natale e quel periodo dell’anno in cui si leggono libri davanti al camino e a una cioccolata calda. Ci sembra il momento perfetto per scoprire nuove storie, magari leggendole insieme ai nonni o ai genitori. In edicola e in abbonamento.