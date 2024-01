I palestinesi senz’acqua

Gli israeliani hanno preso da decenni il controllo delle risorse idriche della regione. Nello stato ebraico l’acqua non manca mai, mentre i palestinesi spesso sono lasciati senza. Con l’offensiva militare contro la Striscia di Gaza la situazione è precipitata, creando gravi conseguenze umanitarie e sanitarie. Il video del Guardian.

Geopolitica

Un anno complicato per l’Europa

L’Unione europea entra in questo anno elettorale divisa e con una reputazione ai minimi storici.

Italia

Il fallimento delle carceri

Il primo suicidio in prigione del 2024 è quello di un ragazzo di 23 anni, ma anche quello di un sistema fallimentare.

Asia e Pacifico

Le delicate elezioni a Taiwan

Sull’isola si vota il 13 gennaio. La Cina fa paura, e i taiwanesi non vogliono perdere la loro autonomia.

Cultura

Nello specchio dei cinepanettoni

I produttori cercano di sfruttare la nostalgia per riabilitarli. Ma per i critici sono una degenerazione della commedia all’italiana.

Scienza

Le notizie di scienza della settimana

Un nuovo tipo di antibiotico, petroliere non registrate, la diffusione delle risaie in Africa: l’attualità scientifica, in breve.

Sesso

Spacca tutto

Hai mai visto una relazione riuscita in cui il sesso è stato difficile fin da quando è cominciata?