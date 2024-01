Un mese senza alcol

Tra i dieci paesi del mondo in cui si beve di più, nove sono nell’Unione europea. Emerge però una nuova tendenza: sempre di più i giovani stanno abbracciando iniziative, come il dry january, per ridurre il consumo di bevande alcoliche. Il video di Arte spiega cosa dicono gli esperti al riguardo.

Medio Oriente

La tensione tra Stati Uniti e Iran sta degenerando

L’escalation del conflitto prosegue e negli ultimi giorni si è intensificata.

Violenza contro le donne

Un trauma lungo trent’anni

Era la fine degli anni novanta. Lavoravo in un locale. Una sera non sono riuscita a fermarlo.

Cinema

I fantasmi di Viaggio in Giappone danno serenità

Un film breve ma intenso, semplice e profondo, anche quando gioca con gli stereotipi e i luoghi comuni su altri paesi e popoli.

Musica

Perdersi nelle trame del nuovo disco degli Smile

La recensione del nuovo disco della band di Thom Yorke e Jonny Greenwood, le due principali menti creative dei Radiohead.

Cinema

La crisi del Libano in due film

Due opere che aiutano a capire la situazione e il ruolo dell’arte in contesti del genere.

Sesso

L’elefante nella stanza

“Il mio fidanzato mi ha lasciato da poco. Mi ha confessato che ha una dipendenza dalle orge e non può essere presente come vorrei”.