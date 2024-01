Come preoccuparsi di meno

Nella vita passiamo troppo tempo a immaginare scenari catastrofici che poi puntualmente non si verificano. Ma dopo, spesso, evitiamo di dedicarci a un’attività salutare che potrebbe aiutarci in futuro: confrontare l’entità delle nostre preoccupazioni con quello che poi è successo e capire

se i nostri timori erano effettivamente giustificati. Il consiglio del filosofo Alain de Botton.

Germania

L’estrema destra vuole uscire dall’Unione europea

La leader dell’Afd dice che il suo partito potrebbe organizzare un referendum per una Dexit.

Italia

I pronto soccorso sono al collasso

Com’è nato il caos e cosa servirebbe per affrontarlo.

Podcast

Dentro una puntata di Tintoria

Una serata con Daniele Tinti e Stefano Rapone.

Dall’archivio

Faccia a faccia con Lenin

Lo scrittore britannico H.G. Wells racconta il suo incontro con il leader bolscevico.