In difesa dei fiumi

Negli ultimi anni in Bosnia Erzegovina sono nate centinaia di mini-centrali idroelettriche che hanno causato danni ambientali e carenze d’acqua per le comunità locali. Contro la costruzione di nuovi impianti, sono sorti più di quaranta movimenti di protesta. Il video di Marco Carlone e Alia Alex Čizmić.

Russia

Le bugie sull’aereo russo precipitato a Belgorod

Non si sa ancora cosa è successo, ma Mosca sta usando la vicenda per indebolire Kiev.

Germania

L’estrema destra vuole cacciare milioni di persone

In un incontro segreto è stato elaborato un piano per scoraggiare “l’insediamento degli stranieri” nel paese.

Stati Uniti

Un passo indietro per l’umanità

Il detenuto Kenneth Smith è stato ucciso con un metodo paragonato alla tortura.

Italia

Il futuro di Mestre

La città rischia di essere divorata dal flusso di turisti che sbarcano a Venezia.

Violenza di genere

Il cognome di mia madre

Mio padre non voleva sposarsi e nemmeno che io nascessi.

Cinema

L’inno alla libertà di Povere creature!

Il film rovescia gli stereotipi che dominano la società.

Sesso

Microtradimenti

È il momento del poliamore, ma oggi parliamo di monogamia.