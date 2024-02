Un mare di palline di plastica

I pellet di plastica sono dei granuli usati a livello industriale per produrre oggetti di vario tipo. A causa della loro piccola dimensione si disperdono facilmente nell’ambiente, finendo anche negli alimenti con conseguenze per la salute. Il reportage di Davide Mancini e Marcello Rossi.

Striscia di Gaza

Il silenzio imbarazzante dei governi occidentali

Stati Uniti ed Europa si limitano a vaghi inviti alla moderazione. Una posizione indifendibile.

Ucraina

In attesa degli aiuti militari europei

Il paese non può sostenere da solo il peso della guerra contro la Russia, ma in Europa le scorte di armi si stanno esaurendo.

Cinema

Tutti i maschi della nostra vita: povere creature!

Il film di Yorgos Lanthimos è un racconto sulla costruzione della femminilità.

Italia

Che fine ha fatto Elly Schlein?

La segretaria del Pd aveva cominciato bene. Poi si è persa.

Violenza di genere

Scrivimi quando sei a casa

Una donna su due non si sente sicura a uscire da sola la sera.

Cinema

Un atto d’accusa all’Europa Green border mostra la realtà della frontiera, spesso invisibile all’opinione pubblica.

Sesso

Giardini erotici

Perché coltivare le fantasie erotiche è fondamentale.