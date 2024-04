Internazionale.it

L’articolo di copertina di Internazionale Kids racconta che anche gli animali hanno bisogno di riposarsi, ma a modo loro. I pigoscelidi antartici (pinguini che vivono al polo sud) al posto di un’unica lunga dormita fanno migliaia di brevi pennichelle ogni giorno. I delfini dal naso a bottiglia invece disattivano metà del cervello, per rilevare la presenza di predatori anche mentre dormono. L’articolo originale è uscito sulla rivista Time for Kids, che appartiene al gruppo Time magazine, e s’intitola “Dolce dormire”. La copertina è dell’illustratore francese Pierre-Emmanuel Lyet. Di nuovo a Reggio Emilia

Il 10, 11 e 12 maggio torna il festival di Internazionale Kids a Reggio Emilia: un weekend di incontri, laboratori e spettacoli per un pubblico dagli otto anni in su, ma sono benvenute le persone di ogni età. Si parlerà di attualità, animali notturni, antifascismo, Barbie, rugby, economia, extraterrestri, Giappone, granchi blu, intelligenza artificiale, podcast, scrittura creativa insieme a tanti ospiti italiani e stranieri. Il festival è gratuito e si svolge in sei punti sorprendenti della città (c’è anche uno stadio!). Il programma è online.

In copertina è il nuovo podcast settimanale di Internazionale. All’inizio di ogni episodio il redattore che ha selezionato l’articolo spiega la sua scelta in una breve introduzione. In copertina uscirà ogni venerdì all’ora di pranzo ed è riservato a chi ha un abbonamento: può essere ascoltato solo dal sito di Internazionale o, più comodamente ancora, con la nuova app.

Felicità è il terzo volume della collana ParoleChiave nata dalla collaborazione tra Rizzoli Bur e Internazionale. Cos’è? Esiste davvero o è una costruzione culturale? Dieci articoli esplorano uno dei moventi che più determinano le azioni delle persone: la ricerca della felicità. Con l’introduzione di Daria Bignardi.