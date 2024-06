Un pericolo per le democrazie L’intelligenza artificiale può manipolare immagini, video e audio, con un forte impatto sulle campagne elettorali delle democrazie di tutto il mondo, anche in Europa. Il video della televisione franco-tedesca Arte spiega cosa sta facendo l’Unione europea per contrastare la disinformazione in vista del voto europeo.

Internazionale ha una nuova newsletter che si chiama Cronache. Il giornalista Alessandro Gilioli, ex direttore di Radio Popolare, racconta sette giorni in Italia attraverso la stampa locale. Da Aosta a Palermo, i fatti successi nelle città piccole e grandi. Cronache arriva ogni venerdì a pranzo ed è riservata alle abbonate e agli abbonati di Internazionale. Ci si può iscrivere qui.

Perché si litiga in famiglia

“Genitori e figli non devono per forza andare d’accordo su tutto, ma possono imparare a discutere meglio”, racconta l’articolo che pubblichiamo in copertina, tradotto dal giornale svedese Kamratposten (contiene anche consigli utili per i grandi).