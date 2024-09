In copertina è il podcast settimanale di Internazionale per ascoltare l’articolo di copertina, letto da Natalie Norma Fella. All’inizio di ogni episodio l’editor che ha selezionato l’articolo spiega la sua scelta. In copertina esce il venerdì all’ora di pranzo ed è riservato a chi ha un abbonamento: può essere ascoltato solo sul sito di Internazionale o, più comodamente ancora, con la nuova app .

E tu hai mai fatto volontariato?

In Germania più di ventotto milioni di persone, una su tre, fanno volontariato. Come racconta l’articolo di copertina, uscito sulla rivista tedesca Dein Spiegel, impegnarsi nel volontariato non significa fare qualcosa solo per gli altri, ma anche per se stessi, perché ci rende più felici. Se l’idea vi piace ma non sapete da dove cominciare o pensate di essere troppo indaffarati per questo genere di cose, potete leggere le interviste a cinque ragazze e ragazzi italiani – tra i 15 e i 19 anni – che hanno deciso di trovare il tempo per aiutare chi è in difficoltà.