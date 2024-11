Com’è il Natale in Islanda

In questo numero parliamo di un’antica tradizione islandese legata alla lettura: la Jólabókaflóð, l’inondazione di libri di Natale. A novembre gli abitanti dell’isola ricevono dall’Associazione degli editori un catalogo con l’elenco dei nuovi libri e scelgono quali regalare. Da lì comincia una specie di “maratona della lettura” che culmina nella notte del 24 dicembre. E voi cosa leggerete durante le feste? Da soli o in compagnia? Come racconta l’articolo sui gruppi di lettura, “leggere insieme a bambine e bambini è tra le esperienze più gratificanti che un adulto possa vivere”. In edicola dal 27 novembre.