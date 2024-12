Un nuovo fumetto a puntate

Su Internazionale Kids traduciamo articoli e storie illustrate dalla stampa straniera. Ma fin dal primo numero abbiamo deciso di includere anche una serie originale, pensata apposta per il giornale e pubblicata a puntate. Nel corso degli anni sono nate tre storie che hanno riscosso grande successo: Aldo e Rosa (di Susanna Mattiangeli e Mariachiara Di Giorgio), Case rosse (di Susanna Mattiangeli e Rita Petruccioli) e Moon Kids (di Davide Morosinotto e Beatrice Galli). In questo numero trovate il primo episodio di Carlotta superflash, di Silvia Vecchini e Sualzo, che ha realizzato anche la copertina. In edicola dal 18 dicembre.