L’amore è una scelta o un sentimento?

L’articolo di copertina esplora il significato della parola “amore”, partendo dall’idea che sia un sentimento legato a reazioni chimiche nel cervello, come suggeriscono le neuroscienze. Ma filosofi come Platone, Aristotele e J. David Velleman lo hanno descritto come qualcosa di più: un legame basato sulla stima e la crescita reciproca. È un modo speciale di prestare attenzione, che mette al centro l’altro. E quindi forse potrebbe non essere così incontrollabile come pensiamo. L’articolo è uscito sulla sezione per bambini del sito The Conversation.