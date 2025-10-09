Internazionale.it
Cosa pensano gli israeliani
Il giornalista del Guardian Matthew Cassel ha provato a capire che opinioni hanno gli abitanti di Tel Aviv sulla guerra, la carestia e i massacri commessi dai soldati israeliani contro la popolazione palestinese. E come considerano la crescente condanna internazionale nei confronti del governo di Netanyahu.
Italia
Fermare Israele un container alla volta
La storia dei portuali di Genova, che hanno costruito una rete europea contro la guerra.
Economia
In Europa si discute di come tassare i milionari
Due terzi degli europei sono d’accordo con una tassa patrimoniale che colpisca famiglie e imprenditori molto ricchi.
Asia
La generazione Z si ribella contro l’ingiustizia sociale
Dopo l’Asia il movimento ha contagiato anche l’Africa e l’America Latina.
Italia
Le aziende agricole della pianura padana stanno scomparendo
Valli e montagne si svuotano. E i pochi agricoltori che provano a resistere rischiano di rimanere isolati.
Cinema
L’esempio perfetto del nuovo cinema d’autore italiano
Testa o croce?è uno spaghetti western sperimentale e poetico.
Sesso
Sveltine
“Se facciamo sesso in modo fantastico e con un forte legame per un’ora, ma nessuno dei due riesce a venire, cosa significa?”.
L’impunità dei coloni
L’impunità dei coloni è il primo volume della nuova collana di tascabili di Internazionale. Un’inchiesta, uscita sul New York Times Magazine, sulla radicalizzazione della destra ebraica che racconta come il movimento dei coloni israeliani è riuscito a conquistare le istituzioni d’Israele.
Internazionale Kids
Quando si diventa adulti?
Diventare adulti non è un interruttore che scatta a diciotto anni, è più simile a un viaggio con tante tappe diverse. “A volte si fanno grandi salti in avanti, altre volte piccoli passi, altre ancora si torna indietro per ricominciare”, racconta l’articolo che abbiamo tradotto da The Conversation.
Parole chiave
Come finisce la democrazia
Come finisce la democrazia è l’ultimo volume della collana ParoleChiave di Rizzoli Bur e Internazionale e ricostruisce, attraverso dieci approfondimenti selezionati dalla stampa straniera, l’ascesa in tutto il mondo dei movimenti populisti e la crisi delle democrazie liberali.
