Internazionale Kids
In classe senza telefono
In molte famiglie è un grande argomento di discussione, forse il più importante di tutti: l’uso del telefono. A che età si dovrebbe avere? Per farci cosa? Quali app sono permesse e quali vietate? Restare a lungo davanti allo schermo può causare disturbi del sonno e difficoltà di concentrazione. In questo numero abbiamo raccolto alcuni spunti per alimentare un dibattito. Raccontiamo l’esperienza di una scuola tedesca dove il divieto di usare lo smartphone è stato deciso dopo una discussione collettiva tra insegnanti, genitori e studenti. In edicola dal 29 ottobre.
Newsletter
Numeri
I giornali sono pieni di grafici che raccontano l’attualità, ma non sempre sono facili da interpretare. Per leggere dati e visualizzazioni servono le domande giuste. Numeri è la nuova newsletter di Internazionale a cura di Donata Columbro. Arriva ogni due settimane il lunedì ed è riservata alle abbonate e agli abbonati di Internazionale. Ci si può iscrivere qui.
Internazionale.it
Lasciate senza cure
Con il ritorno al potere dei taliban in Afghanistan, nell’agosto del 2021, le donne hanno perso l’accesso all’istruzione e al lavoro. Non potendo studiare medicina, in futuro rischiano anche di non poter essere curate, perché alla maggior parte di loro non è permesso di essere assistite da un uomo, soprattutto in ambiti come la ginecologia. Il video di Davide Preti.
Tecnologia
La bolla delle intelligenze artificiali sta per scoppiare
Se la smania d’investimento nel settore passerà, cosa resterà delle innovazioni tecnologiche?
Italia
Chi sono gli studenti che protestano per la Palestina
Come è cambiato il movimento italiano dopo le mobilitazioni dell’ultimo mese.
Sesso
Una nuova utopia erotica
Avremmo tanto da guadagnare se trasformassimo la nostra camera da letto in una spa.
Cultura
Sempre la stessa musica
Negli ultimi vent’anni le canzoni hanno teso a standardizzarsi.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it