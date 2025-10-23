Internazionale Kids

In classe senza telefono

In molte famiglie è un grande argomento di discussione, forse il più importante di tutti: l’uso del telefono. A che età si dovrebbe avere? Per farci cosa? Quali app sono permesse e quali vietate? Restare a lungo davanti allo schermo può causare disturbi del sonno e difficoltà di concentrazione. In questo numero abbiamo raccolto alcuni spunti per alimentare un dibattito. Raccontiamo l’esperienza di una scuola tedesca dove il divieto di usare lo smart­phone è stato deciso dopo una discussione collettiva tra insegnanti, genitori e studenti. In edicola dal 29 ottobre.

Newsletter

Numeri

I giornali sono pieni di grafici che raccontano l’attualità, ma non sempre sono facili da interpretare. Per leggere dati e visualizzazioni servono le domande giuste. Numeri è la nuova newsletter di Internazionale a cura di Donata Columbro. Arriva ogni due settimane il lunedì ed è riservata alle abbonate e agli abbonati di Internazionale. Ci si può iscrivere qui.

