- Nei paesi ricchi l’influenza dei fattori ereditari sulla durata della vita è maggiore di quanto si pensasse.
- È stato scoperto un pianeta potenzialmente abitabile a 146 anni luce dalla Terra.
- Migliaia di fossili scoperti in Cina mostrano la composizione di un ecosistema marino di cinquecento milioni di anni fa.
- La missione Artemis II della Nasa, che permetterà a quattro astronauti di sorvolare la Luna, non partirà prima dell’8 febbraio.
- I trapianti fecali possono migliorare l’efficacia dei trattamenti contro il cancro.
- Usare l’intelligenza artificiale per analizzare le mammografie può ridurre sensibilmente il rischio di cancro al seno.
- Gli orsi polari delle isole Svalbard stanno ingrassando nonostante lo scioglimento dei ghiacci marini.
- È stato osservato un ammasso di galassie formatosi appena un miliardo di anni dopo il big bang.
- Le ibridazioni tra neandertal e Homo sapiens potrebbero essere state più comuni di quanto si pensi.
- La SpaceX ha chiesto l’autorizzazione a mettere in orbita centri dati alimentati a energia solare.
