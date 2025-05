A Bologna una giornalista si è riconvertita a “professional organiser”, ossia una professionista che aiuta a mettere ordine nella vita pratica delle persone a partire dalla disposizione degli indumenti negli armadi (1) (2). A Castelvetrano (Trapani) gli inquirenti hanno trovato 130mila euro in contanti nell’armadio della sorella di Matteo Messina Denaro (3). Ad Aqui Terme (Alessandria) si è tenuto l’“Armadio della fraternità”, un’iniziativa per donare indumenti alle persone più povere (4). A Roma un uomo è stato condannato per aver ucciso la madre, murando poi il corpo in un armadio (5). A Langhirano (Parma) un uomo ha chiamato i carabinieri perché la moglie era sparita da diverse ore. Quando gli agenti sono arrivati a casa, però, l’hanno trovata nascosta in un armadio (6).

A Comacchio (Ferrara) un uomo che viaggiava in camper insieme alla moglie si è fermato sulla statale per una sosta, ripartendo poi senza accorgersi che la moglie era scesa. La donna è rimasta per due ore in vestaglia e ciabatte sul ciglio della strada (7). A Como la moglie di un sottosegretario ha organizzato la cena per il G7 sull’innovazione partecipando anche ad alcune riunioni riservate (8) (9). A Prato i militanti della Lega hanno applaudito la moglie del generale Vannacci che, accompagnata dal marito, è andata a votare al seggio allestito dal consolato di Bucarest per le elezioni presidenziali in Romania (10).

A Jesi (Ancona) la moglie del sindaco, che è consigliera comunale, è stata oggetto di una vignetta satirica in cui si afferma che in città comanda lei e non il marito. Il primo cittadino si è arrabbiato e ha definito la caricatura sessista (11) (12). A Sarno (Salerno) il sindaco, parlando in consiglio comunale, ha chiamato “miss” una consigliera dell’opposizione e l’ha definita “un comò”, respingendo poi le accuse di sessismo (13). A Genova un’ex assessora comunale ha detto di aver lasciato il Partito democratico perché un suo esponente le aveva detto “ti vedremo su YouPorn” (14).

Ad Aosta un allergologo ha detto che le amministrazioni pubbliche locali praticano “sessismo botanico”, preferendo piante maschili nei giardini e incrementando così le allergie (15). A Trieste la prima rettrice nella storia dell’università locale ha detto che studiava di notte per crescere tre figli (16), e che in Italia solo due docenti ordinarie su dieci sono donne (17). Per il posto di rettore dell’università di Bari ci sono sei candidature: tutte e sei di maschi (18). L’università di Messina è tornata sulla sua decisione di conferire una laurea honoris causa al rapper Marracash dopo che alcuni docenti avevano protestato per i contenuti sessisti dei suoi brani (19).

L’università di Messina conferirà una laurea honoris causa allo stilista Santo Versace (20). L’università statale di Milano conferirà una laurea honoris causa alla cantante Ornella Vanoni (21). Il conservatorio di Benevento conferirà una laurea honoris causa all’autore televisvo e showman Renzo Arbore (22).

L’università di Torino ha inaugurato un master per formare venditori di automobili (23). L’università di Milano propone dal prossimo anno accademico una laurea triennale in benessere degli animali da affezione, inclusi gli equini (24). A Roma un’università ha annunciato una laurea triennale in interattività ludica, cioè in videogiochi (25).

L’università di Napoli ha usato un particolare muschio per rilevare la concentrazione di sostanze tossiche nell’aria causata dalle discariche abusive nella cosiddetta “terra dei fuochi” in Campania (26). L’università dell’Insubria (Varese), la Libera università mediterranea (Bari) e l’università La Sapienza (Roma) hanno pubblicato una ricerca che dimostra come l’inquinamento ambientale di pm10 provochi il morbo di Parkinson (27). L’università di Bolzano ha inventato un sensore in grado di trovare in mare microplastiche di dimensioni inferiori a un micromètro, cioè un milionesimo di metro (28). In Val d’Aosta a causa del cambiamento climatico non crescono quasi più i lamponi, che venivano protetti in inverno dalle nevicate, ormai sempre più rare (29).

A Roma una grande discarica chiusa da dodici anni continua a inquinare il sottosuolo con i suoi percolati perché il terreno non è mai stato bonificato (30). Nel lago di Telese (Benevento) i sub hanno trovato una discarica abusiva con ogni tipo di rifiuti, tra cui elettrodomestici e una carcassa di automobile (31). A Palena (Chieti) sei imprenditori sono stati denunciati per aver creato una discarica abusiva attiva da sei anni (32).

A Como un imprenditore ha detto di aver dovuto pagare tassi usurai fino all’800 per cento ai malavitosi che erano a capo della curva dell’Inter (33). A Milano un imprenditore ha organizzato un set in un appartamento per girare falsi “video didattici” per una fantomatica clinica, in cui le aspiranti attrici dovevano simulare visite ginecologiche (34). A Messina un imprenditore ha scoperto che ignoti producevano pezzi con il suo marchio clonato e si è finto interessato ad acquistarne uno per trovarli e denunciarli (35).

A Bari un imprenditore pakistano ha creato una catena di market con cui fattura otto milioni l’anno, ma non ha dipendenti italiani perché secondo lui non vorrebbero avere un capo immigrato (36). A Rivignano Teor (Udine) un imprenditore indiano è stato denunciato per sfruttamento da due lavoratori nepalesi (37). Nel porto di Taormina (Messina) è arrivato uno yacht di 77 metri con a bordo un miliardario indiano (38).

A Treviso è scoppiata una polemica politica perché la direttrice di un asilo cattolico ha portato i bambini in una moschea, e parecchi di loro si sono sdraiati a pregare imitando i compagni di classe musulmani (39) (40). A Mestre (Venezia) il portavoce della comunità bengalese, priva di una moschea, ha detto che i musulmani andrebbero volentieri a pregare nelle chiese cattoliche se i cattolici li invitassero (41). A Genova i candidati della Lega hanno detto che prima di costruire una moschea in città si dovrà passare sui loro corpi (42).