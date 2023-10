Lo scorso fine settimana in Italia è circolata una voce: Kanye West sta organizzando un evento alla Rcf Arena a Reggio Emilia, nell’area di Campovolo. Ma cosa c’è di vero in questa indiscrezione? Proviamo a fare chiarezza.

La trattativa per far esibire Kanye West a Reggio Emilia è effettivamente in corso, anche se non è ancora chiusa. Risulta infatti che dieci giorni fa il musicista sia stato in città a visitare la struttura, e gli sia piaciuta. Non si tratterebbe, però, di un concerto, bensì di un’anteprima pubblica del nuovo disco al quale il rapper statunitense sta lavorando proprio in questi giorni in Italia, dove si trova insieme alla compagna Bianca Censori (sabato scorso, tra l’altro, era allo stadio Luigi Ferraris a vedere la partita di calcio tra Genoa e Milan).

Conoscendo West, l’album potrebbe non essere ancora finito, ma lui vorrebbe comunque farlo ascoltare agli spettatori, un po’ come aveva fatto con i precedenti lavori The life of Pablo, Jesus is King e Donda. Secondo il quotidiano britannico The Sun inoltre West avrebbe già fatto un’anteprima privata per una manciata di persone insieme al rapper Ty Dolla $ign, ospite in un brano del disco.