“Io non finisco mai le mie canzoni, continuano e basta”, scriveva Miles Davis nella sua autobiografia, mentre rifletteva sull’influenza avuta dalle sperimentazioni elettroniche del compositore Karlheinz Stockhausen sul suo album On the corner. Negli anni settanta quel disco, costruito sull’improvvisazione unita all postproduzione in studio, fu stroncato da molti critici perché si allontanava troppo dalle forme classiche del jazz, ma in seguito è stato molto rivalutato.

L’idea della musica come una cosa non finita, mutevole, che puoi smontare e rimontare a piacimento e ripresentare al pubblico in una nuova veste è simile a quella che sta alla base di Qui noi cadiamo verso il fondo gelido. Concerti 2021-22 (in uscita il 10 novembre, il titolo è una traduzione in italiano di un verso del brano Ojos), il nuovo disco di Iosonouncane. L’album, un triplo, raccoglie una serie di registrazioni dal vivo e documenta tre tour nei quali il cantautore sardo ha proposto in versioni differenti i brani dei suoi dischi Ira (cantato in una lingua che mescola inglese, arabo, francese e non solo) e Die, insieme ad alcuni inediti strumentali frutto dell’improvvisazione con altri musicisti.

“Ho deciso di pubblicarlo in questa forma perché è una rivendicazione dell’estemporaneo, dell’errore e del contributo che gli altri musicisti hanno dato alla mia creatività. È una fotografia molto esaustiva di quello che ho fatto sul palco in questi anni. Ma non è un best of dei miei pezzi, non è l’Mtv unplugged in New York dei Nirvana o Live drugs degli War On Drugs. Non è una cosa pensata per compiacere il mio pubblico”, dice Iosonouncane, al secolo Jacopo Incani, in collegamento su Zoom dalla sua casa di Bologna, con i capelli abbastanza corti e la lunga barba nera.