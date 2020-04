Quando suo figlio adulto si è ammalato, Ruffina Pompei si è comportata come ha sempre fatto, portandogli in camera il minestrone e la spremuta d’arancia. Questa volta, però, si è messa a dormire su una poltrona fuori dalla sua stanza e a cambiargli i vestiti regolarmente. Inoltre ha detto al marito di 89 anni di stare alla larga. Ma alla fine il virus si è diffuso nell’appartamento. Il 29 marzo il figlio di Ruffina è morto in un ospedale abruzzese. Suo marito è morto il giorno dopo nello stesso ospedale. Anche a Ruffina, 82 anni, è stato diagnosticato il covid-19. “Non potevo lasciarlo solo”, dice parlando del figlio.

Gli italiani sono stati i primi in occidente a ricevere l’ordine di restare a casa, e l’hanno rispettato. “Io resto a casa” è diventato un hashtag, il nome di un decreto e uno slogan scritto sui lenzuoli appesi ai balconi e alle finestre. L’isolamento domiciliare ha funzionato, favorendo la riduzione dei contagi e dei decessi oltre a evitare il collasso degli ospedali, ma la casa è diventata un posto pericoloso per molti italiani.

Le famiglie italiane sono tra i più grandi bacini di infezioni, spiega Massimo Galli, responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale universitario Luigi Sacco di Milano. Secondo Galli questi contagi potrebbero essere “il possibile punto di ripartenza dell’epidemia dopo la riapertura”. Il virologo Andrea Crisanti, referente scientifico della regione Veneto sul nuovo coronavirus, spiega che la famiglia agisce come un moltiplicatore. “È una bomba a orologeria”, avverte.

Il problema dei contagi domestici non riguarda solo l’Italia, ma si ripresenta ai quattro angoli del pianeta, da New York alle periferie di Parigi passando per i quartieri popolari di Milano e Roma. Secondo le autorità locali e gli epidemiologi italiani quest’aspetto è pericolosamente trascurato, proprio mentre il governo italiano ha annunciato il piano per la riapertura a partire dall’inizio di maggio.

I principali virologi italiani sono convinti che i nuclei familiari, insieme alle case di riposo, rappresentino fonti di contagio particolarmente difficili da arginare. Paradossalmente la convivenza in spazi ristretti e l’impossibilità di trasportare i contagiati in strutture dedicate hanno sostenuto quella stessa curva dei contagi che la campagna “restiamo a casa” voleva abbattere. In Cina il problema è stato affrontato in modo radicale. A Wuhan tutti i contagiati sono stati isolati in strutture dedicate alla quarantena, spesso senza un’assistenza adeguata. Questa decisione potrebbe essere servita a contenere il contagio, ma nelle democrazie occidentali l’idea di strappare le persone alle proprie case è inaccettabile. Soprattutto in Italia, dove i legami familiari sono particolarmente forti.

Il male minore

L’Italia, come le altre democrazie occidentali, ha dovuto cercare un equilibro tra la lotta contro il virus e le conseguenze economiche, sociali e politiche di un isolamento delle persone senza sintomi gravi dai propri familiari. Il governo non ha ritenuto una priorità allontanare i malati dalle loro case.

“Come medico consiglierei di mandare i carri armati nelle strade e imporre lo stato di polizia”, dichiara Guido Marinoni, presidente dell’ordine dei medici di Bergamo. “Ma la realtà nel mondo occidentale è diversa”. L’Italia non ha adottato, né delineato, un piano nazionale per evitare che gli infettati potessero contagiare i conviventi. In sostanza ha accettato la possibilità di una tragedia controllata all’interno delle case e concentrato i propri sforzi per scongiurare la diffusione inarrestabile del virus nella società.

“Il contagio domestico è il male minore”, dice Giorgio Palù, ex professore di virologia e microbiologia dell’Università di Padova ed ex presidente delle società europea e italiana di virologia. È meglio mantenere il virus all’interno delle famiglie che lasciarlo circolare in modo incontrollato. “In casa è bloccato”, precisa.

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, riconosce che le case sono “luoghi ad alto rischio” e il 24 aprile ha mostrato come i contagi domestici rappresentino ormai il 25 per cento dei nuovi casi. L’importante è che queste infezioni “non si diffondano oltre”.

Tutto questo, però, non lenisce il dolore delle famiglie decimate dal virus, come le sorelle di Bergamo contagiate dal covid-19 che hanno vissuto prima la morte del padre e poi il ricovero del nonno, o la parrucchiera campana che ha perso i genitori, o ancora il metalmeccanico di Voghera morto pochi giorni dopo i suoi due figli.

Secondo gli esperti in questo momento le case italiane potrebbero ospitare più di un milione di malati di covid-19. Questo spiega perché si continuano a registrare nuovi casi. Nonostante un calo dei contagi e dei decessi a livello nazionale, nella settimana dal 20 al 26 aprile la Lombardia, epicentro dell’epidemia in Italia, ha registrato cinquemila nuovi positivi e quasi novecento decessi. Alcuni responsabili della sanità pubblica ammettono che il numero reale delle persone infette potrebbe essere dieci volte superiore.

Federico Ricci-Tersenghi, fisico teorico dell’università Sapienza di Roma ed esperto di modelli matematici, è convinto che per arginare il contagio sarebbero state necessarie strutture per isolare i malati, come in Cina. “Restare in casa non è la soluzione né dal punto di vista economico né da quello sanitario. Riaprire tutto senza le strutture adatte è molto rischioso. È probabile che l’epidemia riprenda il suo corso”.