A Tripoli si cerca di sopravvivere anche a questa guerra

Controllare i pozzi e gli impianti petroliferi in Libia non serve a niente se non controlli Tripoli, sede dell’unico ente autorizzato a vendere il petrolio. Per il generale Khalifa Haftar questo è un motivo in più per marciare verso la capitale. D’altro canto, perché dare spazio al dialogo politico se pensi di poter avere la meglio sul campo di battaglia? La comprensione di questi aspetti spiega la campagna politica e mediatica a supporto dell’assalto militare da parte dell’Esercito nazionale libico (Enl) di Haftar, determinato a sradicare la legittimità del governo di accordo nazionale e a imporre un cessate il fuoco senza condizioni, cosa che il governo di accordo nazionale non accetterà mai senza il ritiro dei gruppi armati di Haftar dall’area sud di Tripoli. Non è una guerra che il generale potrà vincere facilmente, ammesso che possa davvero riuscirci. Forse adesso sta cercando un modo per ritirarsi senza perdere la faccia.

Nonostante la diffusa propaganda che descrive il sedicente esercito di Haftar come un vero esercito e la sua come una guerra lanciata per salvare la capitale dai terroristi e dalle milizie di islamisti, le cose non sono così semplici. Per esempio, alcuni dei gruppi armati contro cui combatte sono gli stessi che hanno sconfitto il gruppo Stato islamico a Sirte mentre nelle sue file ci sono anche milizie estremiste salafite.

Dall’inizio dell’attacco a Tripoli, a fine aprile, il governo di accordo nazionale ha annunciato ogni giorno l’abbattimento di aerei da combattimento dell’Enl, e lo stesso ha fatto l’Enl. Non si può fare a meno di chiedersi quanti aerei abbia la Libia. Mi ricordo che nel 2011, quando cominciò a circolare la notizia che Gheddafi faceva ricorso ai bombardamenti aerei per reprimere le rivolte, tutto il mondo reagì con fermezza. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu adottò la risoluzione 1973 che stabiliva una “zona di non sorvolo sulla Libia autorizzando tutti i provvedimenti necessari per proteggere i civili”.

Guerre senza fine

Oggi nessuno muore dalla voglia di fermare gli attacchi aerei quotidiani, nonostante il numero crescente di vittime tra civili. A nessuno importa più di proteggere i civili, a nessuno importa di sapere qualcosa della Libia. A loro importa solo della cucina, e di chi sarà il prossimo chef.

Tutte le volte che la guerra torna a bussare alle porte di Tripoli non posso fare a meno di pensare a quelle precedenti, e a volte i miei pensieri mi riportano al 2011. In tutte le guerre, i ricordi di chi preme il grilletto sono diversi da quelli di chi ci resta intrappolato dentro. “Nei giorni prima dell’inizio dei combattimenti veri e propri, quando era stato preannunciato un attacco imminente, avevo continui flashback sulle difficoltà che avevo avuto durante l’attacco del 2018”. A parlare è Reem Tombokti. Anche lei, mi ha detto, è stata costretta a pensare alle guerre precedenti. E ha aggiunto: “Continuo a dirmi che non posso sopravvivere a un’altra guerra. Se non muoio, di sicuro impazzisco”.

Reem Tombokti è una giovane blogger libica. Si definisce “traduttrice di giorno, creativa di notte, lettrice in mezzo”. Vive nella zona sud di Tripoli, non lontano dagli scontri. Ha risposto dopo diversi giorni ai miei tentativi di contattarla. In una realtà simile, quando la guerra è in agguato nell’oscurità, dietro ogni angolo, la morte non è l’unica cosa a farle paura. Non vivere è terrificante tanto quanto la morte che si gingilla con noi. “Non è facile accettare qualcosa di così pesante. Cominci a pensare a tutte le cose che vorresti fare nella tua vita. Cominci a pensare a tutti i sogni, i progetti e le aspirazioni che la guerra ti strapperà via. Capisci che a essere terrificante non è la morte, ma morire prima di aver avuto l’opportunità di vivere”.

Mi racconta come si è sentita quando la guerra è scoppiata alla fine di aprile: “Nei primi due giorni di combattimenti avevo molta paura a uscire. Per la maggior parte del tempo stavo nascosta nello scantinato. Una mattina però ho pensato che non potevo permettere a questi pazzi di portarmi via la mia vita con tanta facilità. Anche io dovevo combattere. Così mi sono alzata, mi sono preparata e sono andata al lavoro. Fuori non era così spaventoso come mi ero immaginata. La mia paura era più grande della minaccia effettiva. Ma la situazione non era comunque normale. Nel mio quartiere nella zona sud di Tripoli le strade erano quasi deserte. E potevo sentire in aria i rumori intermittenti dei fucili e della contraerea. Lentamente, a mano a mano che mi avvicinavo al centro, le cose cominciavano a sembrare più o meno normali. Ancora oggi continuo a cercare di andare al lavoro. Mi sveglio ogni mattina e decido di ignorare i rumori della guerra. Tuttavia ci sono giorni in cui non riesco a vivere così”.