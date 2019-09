Internazionale Kids è diventato mensile! Ogni mese in edicola e in abbonamento racconteremo l’attualità traducendo in italiano gli articoli dalla stampa di tutto il mondo per bambine e bambini. Giornali francesi, tedeschi, australiani, americani e di altri paesi, anche lontanissimi.

Internazionale Kids si può leggere dal sommario al cruciverba, oppure dal cruciverba al sommario. Ma non dovete per forza seguire l’ordine delle pagine. Potete anche scegliere un oggetto o un argomento, e divertirvi a trovare tutte le volte che è citato. Amazzonia, biciclette, uragano, Dino Buzzati, scuola, Missy Elliott, vento. Sono tutte parole che si rincorrono tra le pagine.

Per esempio, la torcia: sfogliando il giornale capirete che è uno strumento fondamentale per ritrovare un gatto smarrito, ma anche per avventurarsi in posti misteriosi. Lo raccontano una detective americana specializzata in gatti scomparsi e un fotografo francese appassionato di luoghi dimenticati.

Potete anche cominciare il giornale dal centro, dove un poster racconta i cicli del sonno. Nonostante i tanti luoghi da esplorare e gli animali da trovare, trascorriamo un terzo della vita dormendo. Ma non è tempo sprecato, perché dormire è importante: infatti è durante il sonno che il corpo fabbrica l’ormone che fa crescere le ossa e aiuta a formare i muscoli.

Anche la copertina, disegnata da un famoso autore di fumetti e illustratore che si chiama Lorenzo Mattotti, è frutto di uno strano intreccio. Nasce da un film che nasce da un libro, proprio quello che sta leggendo l’orso. E voi, l’avete letto?

P.s. Dal 4 al 6 ottobre la redazione di Internazionale Kids sarà a Ferrara con incontri, laboratori, proiezioni fotografiche, musica e tanto altro. Tutto il programma è online. Venite a trovarci!

E se vi va di dirci cosa vi è piaciuto di questo numero, o se avete idee o suggerimenti, scriveteci un’email: kids@internazionale.it