Ho una figlia che oserei definire modello per quante poche preoccupazioni ci ha dato. Ma ora, a 22 anni, ci ha spiazzati mettendosi con un uomo molto più grande di lei. –Michela

Ci sono vari modi di vedere la situazione. Potrei farvi agitare ulteriormente citando uno dei tanti studi che indicano la differenza d’età come fattore negativo per la durata di un rapporto. Oppure potrei tranquillizzarvi raccontandovi la bella storia d’amore del presidente francese Emmanuel Macron e di sua moglie Brigitte, di 25 anni più grande di lui. Preferisco però darvi un consiglio più semplice: mollate la presa. Avete superato l’adolescenza di vostra figlia indenni, ma alla fine il conto arriva sempre, perché la ribellione dei teenager serve proprio a questo: far capire ai genitori che è arrivata l’ora di mollare la presa.

Di solito il distacco avviene in modo graduale e gli adolescenti cominciano a spiazzare gli adulti con rispostacce, bugie, trasgressioni di varia natura e gravità, con una sana e costante mal sopportazione delle regole. Vostra figlia in un certo senso vi ha risparmiati, ma nel frattempo è comunque diventata una giovane donna indipendente, come vi ha appena dimostrato. A 22 anni ha il pieno diritto di vivere la sua vita come crede e voi non potete fare altro che prenderne atto e augurarle il meglio. Magari un giorno chissà, visto quant’è brava, potrebbe diventare la nostra presidente del consiglio, accompagnata dal suo maturo ed elegante first gentleman.